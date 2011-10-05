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Cinayetten 17 yıl sonra tutuklandı RİZE (A.A)

05 Ekim 2011 16:51

-Cinayetten 17 yıl sonra tutuklandı RİZE (A.A) - 05.10.2011 - Rize'nin Çayeli ilçesinde, 17 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olarak ifadesine başvurulan kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçenin Madenli beldesi Buzlupınar köyünde 11 Eylül 1994 tarihinde Temel Ali Naroğlu'nun (24) silahla öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul'da bulunan Yakup Yılmaz'ın (48) şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. Çayeli'ne çağrılan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sorgulandı. Hakkındaki iddiaları reddeden  Yılmaz, Cumhuriyet savcılığınca eldeki deliller doğrultusunda tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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