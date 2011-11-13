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Dünya

Cinayetlerin DVD'si bulundu BERLİN (A.A)

13 Kasım 2011 15:58

-Cinayetlerin DVD'si bulundu BERLİN (A.A) - 13.11.2011 - Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk'ü ve 1 Yunanlı'yı öldüren, 4 Kasım'da da oturdukları karavanı yakarak intihar eden aşırı sağcı 2 Alman'ın evinde, bu kişilerin cinayetleriyle övündüğü 4 adet DVD bulundu. "Bild am Sonntag" ve "Welt am Sonntag" gazeteleri, önce karavanı yakan ve başlarına kurşun sıkarak karavanın içinde intihar eden Uwe Böhnhardt (34) ve Uwe Mundlos (38) ile polise teslim olan aşırı sağcı kadın Beate Z'nin (36), söz konusu DVD'lerde çizgi film kahramanı "Pembe Panter"i kullanarak Almanya'da Türklerin öldürüldüğü yerleri gösterdiğini ve cinayetlerle övündüğünü yazdı. Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk'ü ve 1 Yunanlı'yı öldüren, Köln kentinde 9 Haziran 2004 tarihinde patlayan ve 22 kişiyi yaralayan parça tesirli bombayı da koydukları belirlenen katillerin, son olarak gerçekleştirdikleri bir banka soygunu sırasında bir kadın polisi de öldürdüğü belirtilen haberlerde, bir polis ekibinin aşırı sağcıların karavanını bulduğunu, bunu polis telsizi üzerinden dinleyen katillerin de intihar ettiği ifade edildi. Polise teslim olan Beate Z'nin, vereceği ifade karşılığında cezasının hafifletilmesini isteyeceği, savcılığın da grubun diğer olası üyelerini bulabilmek için bu talebi kabul edebileceği kaydedilen haberlerde, bu 3 kişinin DVD'lerde görüntülerinin bulunması sebebiyle kendilerine başkalarının da yardımcı olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Haberlerde ayrıca, bazı Federal Meclis üyelerinin olayların tam olarak aydınlatılması çağrısında bulunarak, aşırı sağcı grupları izleyen Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin bu grubu bugüne kadar neden tespit ederek izlememiş olduğuna açıklık getirilmesini istediği belirtildi.

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