‘Cinayetleri aydınlatmayanlar suçludur’

12. duruşma

Aralarında Sabahattin Ali, Abdi İpekçi ve Uğur Mumcu’nun yakınlarının bulunduğu grup, Hrant Dink davasının görüldüğü Beşiktaş’ta bir araya geldi.Burada yapılan ortak açıklamayı, Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali okudu.“Yıllardır yaşadığımız ortak adaletsizliği paylaşmaya bunun tanıklığınıyapmaya geldik. Sabahattin Ali cinayetinden beri defalarca ezber ettiğimiz bu tür örgütlü siyasi cinayetlerin nasıl örtbas edildiğini bir daha hatırlatmaya geldik. Dosyalarımızın çoğu kapatıldı, zamanaşımına uğradı. Dink cinayeti ile henüz örtbas edilme sürecinde. Suçlular daha zamanlarını aşmadılar. Devletin kendi içine sızmış yıkıcı odakları ayrıştırabilmesi açığa çıkarabilmesi için henüz bir fırsatı var.Bu kadar çok üstü örtülmüş cinayeti cinayetler sonrasında işlenen cinayete iştirak suçlarını bu devlet ayıbını ‘bizden sonrakilere miras bırakmayalım’ diye henüz bir fırsatımız var. Kinle, öfkeyle, intikam duyguları ile değil; yurttaş sorumluluğu ile ve asla son bulamayacak adalet talebimizle buradayız.Biz sürekli olarak can alınan bir ülkede yaşayanların çoğalttığı bir aileyiz. Artık çoğalmak istemiyoruz. Bizi öldürenlerin ardındaki örgütlenmeyi ortaya çıkarmakla yükümlü olan bütün devlet kurumlarını sorumlu sayıyoruz. Bunu yerine getirmedikleri sürece onlar gözümüzde hep suçlu olarak kalacaklar. Ve her an bu suçun rahatça işlenebileceği düşüncesini iletmiş olacaklar.‘Sizi izlemekteyiz’ demek için buraya geldik. Hiçbir sırrın bu onursuzluğu, bu aşağılamayı taşıyacak kadar önemli olabileceğini inanmıyoruz. Şu anda burada görülecek mahkemenin bütün sırları alaşağı edebilecek kudrette olmasına dair dileklerimizi iletmek için geldik buraya. Biz yıllardır mevcut yasalar ölülerimizi savunma yetkisi biz evermedi demek zorunda bırakıldık. Oysa yurttaşını bu kadar savunmasız bırakabilen kurumların kendi suçlarını örtbas etmek için ne kadar çaba harcayabileceklerini defalarca gördük. Suçluların korunmasında ne kadar çok resmi sıfatlı kişinin seferber olduğunu gördük. Bu görüntüler nedeni ile bizim gözümüzde devlet defalarca aşağılanmış oldu. Bundan daha büyük bir aşağılamanın daha ağır bir hakarete uğramanın olabileceğini düşünmüyoruz.Hangi kurum, hangi kurumun içindeki hangi saygın kişi incinecekse incinsin; itibar kaybına uğrayacaksa uğrasın. Bunun asla bir canın kaybı kadar ağır olmayacağını anlamak anlatmak zorundayız. Bu konulara zaten duyarlı olup da çaresizlik içinde üzülecek olanlara değil, sorumlu görevlerde olanlara resmi sıfatlar taşıyanlara sesimizi duyurmaya geldik. Arat, Dalel ve Sara kardeşlerimizle Rakel Dink’le birlikte olmaya geldik.Bizde bu davanın müdahiliyiz ve bugün avukatların mahkemeye yöneltecekleri talep listesinin dikkate alınması için takipçi olacağız. Ve son olarak da basın bu duyurumuzu magazinleştirip acılı aileler görüntüsü versin diye değil adalet talebimizi olduğu gibi aktarabilsin diye geldik.”Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin beşi tutuklu 20 sanık hakkında açılan davanın 12’nci duruşmasına tutuklu sanıklardan Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ahmet İskender ve Ersin Yolcu katıldı.Aralarında Osman Hayal ve Mustafa Öztürk’ün bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve ailesinin yanı sıra, BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Brüksel ve Paris Barosu başkanlıklarını temsilen avukatlar da duruşmayı izlemek üzere Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine geldi.Ayrıca öldürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, öldürülen savcı Doğan Öz’ün eşi Sezen Öz ile yazar Adalet Ağaoğlu’nun da izleyici olarak katıldığı duruşma nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.