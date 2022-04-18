Cinayetle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Öztürk'ün 3 ayrı suçtan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Öztürk'ün 2 suçtan da ayrı ayrı beraat etmesi talep edildi.



Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Müşteki avukatları şikâyetlerinin devam ederek sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesini talep etti. Müşteki avukatlarından Batuhan Beyler, müvekkilinin çocuğunun babasız kaldığını belirterek "Benim müvekkilimin çocuğu hiçbir zaman babasının kucağında maç izleyemeyecektir artık öyle bir imkân kalmamıştır" diye konuştu.



Bir kısım mağdurların avukatı Fahri Güldalı ise "Vekili olduğum kişiler şikâyetini geri çekmiştir. Takdiri mahkemeye bırakıyoruz" dedi.

Öztürk'ün 23 yıla kadar hapsi istendi



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada Öztürk'ün “Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan beraat etmesi istendi.

Mütalaada tutuklu sanık Ömer Genç'in "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", 2 kişiye yönelik "Silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Sanık Ömer Genç'in "Olası kastla yaralama", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan beraatine "Mala zarar verme" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.



Tutuksuz sanık Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum"



Söz verilen Sezer Öztürk, "Daha önce de ifade ettiğim gibi herhangi bir kastım yoktur. Avukatımla görüşüp savunmalarımı hazırlayacağım. Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.(DHA)