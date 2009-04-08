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Dünya

Cinayetle suçlanan Türk yakalandı

Almanya’nın Hamburg’un şehrinde ayrıldığı Alman kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Türk yakalandı.

08 Nisan 2009 03:00

Almanya’nın Hamburg’un şehrinin Altona semtinde, "Aqua Fit" adlı spor merkezinin park yerinde Alman eski kız arkadaşı Nicole B.’yi (41) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Alman vatandaşı Suat G. (40), yakalandı.

Hamburg Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Ralf Meyer, konu ile ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suat G.’nin daha önce de cinayet nedeniyle ifadesinin alındığını ve ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldığını söyledi.

Meyer, Hamburg Eyaleti Cinayet Masası’nın çok özel teknik ve soruşturması sonucu Suat G.’nin suçluluğunun tespit edilmesinden sonra bugün akşam saatlerinde evinde yakalandığını belirtti.

Hamburg Eyalet Savcılığı, Suat G, hakkında tutuklama kararı verdi.

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