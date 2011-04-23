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CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR MUDANYA (A.A)

23 Nisan 2011 10:23

-CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR MUDANYA (A.A) - 22.04.2011 - Anatavan Partisi (ANAP) eski Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in Mudanya'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. Alınan bilgiye göre, Mudanya Cumhuriyet Savcısı, Gedik'in yaşamını yitirdiği restorana gelerek inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısının incelemesini tamamlamasının ardından Gedik'in cesedinin otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. Bu arada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Büro Amirliğinden bir uzman ekip de araştırma yapmak üzere Mudanya ilçesine hareket etti. Öte yandan, zanlının saldırıda kullandığı silahın yanı sıra üzerinde bir silah daha bulunduğu öğrenildi.

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