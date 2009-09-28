'Cinayetin kasetleri Fatih Garipoğlu'nda'

Cemil Baran'dan yeni açıklamalar: Münevver Karabulut cinayeti bir satanist ayini. Cinayette 4 kişi olduğu ortada. Kasetler Fatih Garipoğlu'nda.



Münevver Karabulut Cinayeti’nin arabulucusu Cemil Baran, memleketinden dönerek Taksim’de 12.00 sıralarında yaptığı basın açıklamasında ”Bugüne kadar 19 açıklama yaptım. Bunların 18’i doğru çıktı. Cem Garipoğlu, bu saatten sonra fünyesi çekilmiş bir bomba. Kim sahip çıkarsa yanacak. Yakalandığı resmen duyurulmadan, ilk ben açıkladım. Bu saatten sonra Cem’e kimse sahip çıkamaz” dedi.



Gizli çekimlerde kullandığı iki kamerayı da gösteren Cemil Baran, ”Cem kızı öldürmeden önce, belirli seks oyunları yapmıştır. Kızın üzerinde 26 tane küçük, 3 tane derin bıçak yarası var. Cem bu cinayeti işlerken uyuşturucu aldı. Saç kılı testi yapılırsa uyuşturucu aldığı ortaya çıkar” dedi.



Ahmet isimli şoförün yakalandığını ve pis işler uzmanı olduğunu söyleyen Cemil Baran, ”Ahmet Kavalcı gözaltına alınsın. Burgaz Rakı’nın muhasebecisidir. Aynı zamanda bu işin organizatörü. Ünlü Ahmet ise, Ahmet Özkoca’dır. Bu şahıs da gözaltına alındığında her şey çözülecek. Ahmet Özkoca, Hayyam Garipoğlu’nun pis işlerini halleden, Cem Garipoğlu’ nun kaçmasına yardım eden, belki de gidip Bahçelievler sapağına bırakan isimdir. Bir devlet kurumundan emekli olmuştur” dedi.



Bahçeşehir’deki villanın güvenlik kamerası ile izlendiğini söyleyen Cemil Baran,”Kızın kesildikten 10 dakika sonra mı, kız kesilirken mi? yetişen Cem’in anne ve babasıdır. Daha sonra Hayyam Garipoğlu üçüncü olarak da görüntüleri silen Fatih Garipoğlu geldi” dedi.



Taksim’deki açıklamalarına devam edeceğini söyleyen Cemil Baran,”Olay bir satanist ayini. Cinayette 4 kişi olduğu ortada. Kasetler Fatih Garipoğlu’nda. Önce seks oyunu oynandı. Cem’in babası Mehmet Nida, Münevver’in tırnak aralarında doku örneği bulunduğu için hapiste” dedi.