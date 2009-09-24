Cinayetin arka bahçesine giriliyor!

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, geçen hafta teslim olan zanlı Cem Garipoğlu’nun 197 gün nerede nasıl saklandığını aydınlatmak için operasyon yaptı.



Garipoğulları'nın şoförü: Hiçbir telefon görüşmesi yapmadık!



Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan baba Mehmet Nida Garipoğlu’nun şoförü de dahil beş kişi gözaltına alındı. Radikal gazetesinin haberine göre, yetkililer gözaltına alınanların sayısının artabileceğini söyledi. Baba Garipoğlu’nun da yeniden ifadesinin alınması bekleniyor.

Polis inanmış gibi yaptı

Dün gözaltına alınan beş zanlının daha önce de Garipoğlu’nu sakladıklarığı iddiasıyla gözaltına alınıp polis tarafından takip edilmek üzere serbest bırakıldıkları anlaşıldı. Ayrıca cinayet günü baba Garipoğlu’nun bu beş zanlıyla görüşme yaptığı da saptandı. Münevver Karabulut’un başını gövdesinden ayıran testeredeki parmak izleri Cem Garipoğlu’na ait çıktı.

Lise öğrencisi Münevver Karabulut 3 Mart’ta öldürüldü. Vücudu başından ayrılarak çöp konteynırına atıldı. Katil zahlısı Cem Garipoğlu geçen hafta teslim oldu. Garipoğlu cinayeti itiraf etti ve tek başına işlediğini söyledi. Ancak nasıl kaçtığı ve saklandığı konularında açık bilgiler vermedi. Sadece cinayetten sonra tanımadığı bir kişinin kendisini arabayla alıp bahçeli bir eve götürdüğünü ve burada kaldığını öne sürdü. İki savcının yürüttüğü soruşturmada dün yine önemli bir adım atıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde dördü İstanbul’da biri ise Adana’da olmak üzere beş kişiyi gözaltına aldı. Mehmet Nida Garipoğlu’nun şoförü Ahmet B, eşi Kamuran B., şirket çalışanları Habib K., Hakan Ç. İstanbul’da, Garipoğlu şirketlerinde satınalma müdürü olarak çalışan Mehmet K. da bayram tatiliği için gittiği Adana’da gözaltına alındı.

Emekli olacağı gün alındı



Zanlılardan Mehmet K.’nın gözaltına alındığı sırada “Beni ne zaman gelip alacaktınız diye bekliyordum” dediği belirtilirken, eşi Zeliha K. gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Eşim 15 yıl Sabancı ailesine ait bir firmada çalıştıktan sonra Adana’da restoran açtı. Burada Garipoğlu ailesiyle tanıştıı, daha sonra onların teklifi üzerine İstanbul’a gitti. Ben yazları İstanbul’da, okul döneminde ise Adana’da yaşıyorum. Eşim de bayram ziyaretine yanımıza gelmişti. Bugün (dün) emekli oluyordu ve doğum günüydü. Eşimin bu olaylarla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Garipoğlu ailesini tanımıyorum, akrabalığımız da yok. Karabulut cinayetinin zanlısı inşallah cezasını çeker. Böyle bir olayı onaylayabilir miyim?”

Bazı gazeteler Garipoğlu’nun firariyken kaldığı evi bulduklarını öne sürmüştü. Bunlardan biri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyündeki bir bağ eviydi. Köy muhtarının “Evinin fotoğrafları gazetelerde” diye araması üzerine Nazmi Sular, jeneratör ve otomobil aküsü ile aydınlatılan köydeki bağ evine geldi.

Ankara oturduğunu söyleyen Nazmi Sular, “Ara sıra bağ evine geliyorum. Ben Garipoğlu ailesini tanımam, bilmem. Hiçbir yakınlığım yoktur” dedi. Garipoğlu’nun saklandığı öne sürülen bir başka ev de Lüleburgaz Kulübü Başkanı Siyami Aslan’a ait. 10 yıldır Garipoğlu Şirketi’nin müteahhitliğini yaptığını ifade eden Aslan, “Saklamam için teklif gelmedi. Gelseydi kabul etmezdim. İki üç ay önce evim iki-üç kez arandı. Hiçbir şey çıkmadı. Evimi arayan memur arkadaşlara çiftliğimin kamera kayıtlarının bulunduğunu, istedikleri taktirde kendilerine verebileceğimi söyledim” dedi.



Otomobil belirlendi



Dedektiflerin araştırdığı bir diğer konu ise Cem Garipoğlu'nun nerede saklandığı ile avukatı Aytekin Kaya'ya nerede ve nasıl teslim edildiği... Dedektifler bu amaçla Bakırköy İncirli-Ömür mevkisindeki tüm MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Cem Garipoğlu'nu avukatın yanına getiren otomobilin plakasının alındığı, ancak içindeki kişilerin net olarak görülmediği belirtildi.



Bordo bereli heyecanı



Bir heyecan dalgası da İzmir’de yaşandı. Karabulut ve Garipoğlu aileleri arasında arabulucu olduğu belirtilen Cemil Baran “Cem Ermenistan’a kaçmıştı. Ona Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinde görev yapan bordo berelilerden Ahmet adlı subay yardımcı oldu. Cem Ermenistan’da yakalanıp İstanbul’a getirildi” iddiasında bulunmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün gönderdiği faksla harekete geçen İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmir Basmane’de bu kişinin kaldığı söylenen otele baskın yaptı. Sonuç alınamadı.

Psikolojisi biraz düzelmiş



Cezaevine konulduğu günden beri hiçbir görüşmecisi olmayan Cem Garipoğlu dün avukatı Aytekin Kaya ile görüştü. Kaya, Maltepe Cezaevi’ndeki 15 dakikalık görüşmenin ardından Garipoğlu’nun psikolojisinin biraz daha düzeldiğini, sakal tıraşı olduğunu ve hâlâ tek başına karantina koğuşunda kaldığını açıkladı. Adam öldürmeye iştirak suçundan 27 Nisan’da tutuklanan baba Mehmet Nida Garipoğlu’nun ifadesinin yeniden alınması için de Silivri Cezaevi’ne faks gönderildi.