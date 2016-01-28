Cinayeti önce itiraf etti, mahkemede de "Eşime kızdım, yalan söyledim ben öldürmedim" dedi

Tartıştığı asker arkadaşını defalarca kez bıçaklayarak öldürdükten 10 yıl sonra vicdan azabı duyduğunu söyleyerek Bursa'da polise teslim olan Hacı Aydın, sorgulanmak üzere getirildiği İstanbul'da ifadesini yine değiştirdi ve kimseyi öldürmediğini söyledi. Ancak mahkeme Hacı Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Bursa’daki işlemlerinin ardından İstanbul’a getirilen Hacı Aydın, Cinayet Büro Amirliği’nde kendisini sorgulayan polislere, Bursa polisine söylediği her şeyin yalan olduğunu ve eşine kızdığını, ondan intikam almak için böyle bir yalan uydurduğunu iddia etti.

Pişmanlığından pişmanlık duydu

Akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, savcılıkta da ifadesini değiştirmek istediğini, cinayet işlemediğini savundu.

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Hacı Aydın, arasının bozuk olduğu eşinden intikam almak amacıyla böyle bir yalan söylediğini tekrarladı. Pişmanlığından "Pişman olduğunu söyleyen Hacı Aydın, kimseyi öldürmediğini öne sürdü.Ancak mahkeme heyeti, Bursa’da yaptığı itirafları dikkate alarak Hacı Aydın’ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Katıl zanlısı cezaevine konuldu.

Soruşturma dosyası yeniden açıldı

Öte yandan, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, 10 yıl önce meydana gelen cinayetle ilgili soruşturma dosyasını yeniden açtı. Cinayetle ilgili o zaman yapılan işlemlerin, alınan ifadelerin tekrar titizlikle inceleneceği öğrenildi.

Askerlik arkdaşını öldürmüştü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis merkezine giden Hacı Aydın, şimdiki eşinin ağabeyi Muhittin Kızılaslan’ı 10 yıl önce İstanbul’da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Hacı Aydın, 2006 yılının Mart ayında arkadaşını 27 bıçak darbesi ile öldürdüğünü söyleyerek, daha sonra cenaze için gittiği taziye evinde Muhittin Kızılaslan’ın kızkardeşine aşık olarak evlendiğini öne sürmüştü. Şüpheli, 10 yıldır vicdan azabı çektiğini, bu nedenle, cinayet işlediği için pişman olup itirafta bulunduğunu belirtmişti.