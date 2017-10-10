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Cinayeti izleyen polisler 2 yılla yargılanıyor

Omuz atmayla başlayan cinayetle sonuçlanan kavgayı izleyen polisler hâkim karşısına çıktı

10 Ekim 2017 16:41

İstanbul İstiklal Caddesi’nde 4 Temmuz 2015'te, ‘omuz atma’ nedeniyle çıkan kavgada, Ayhan Kaya’nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesini gördükleri halde müdahale etmeyen iki polis bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilen polisler, suçlamaları kabul etmedi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca kişinin gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Kameralara yansıyan saldırıya ilişkin yargılama sonunda 3 kişi ‘kasten öldürme’ suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayhan Kaya’nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığıyla savcılığa dilekçe vererek,  olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, hiçbir şekilde müdahale etmediklerini, uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştüğünü ve ancak o zaman polislerin devreye girdiğini belirtmiş ve davacı olmuştu.

Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, saldırıya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı.

 

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