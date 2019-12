-Cinayeti "özel ekip" çözdü BALIKESİR (A.A) - 14.11.2011 - Balıkesir'de Kurban Bayramı arifesinde kurşunladıkları kahvede oturan Cihangir Yurtçu'nun ölümüne sebep olan 4 kişi ile zanlılara yataklık eden 4 kişi, İl Emniyet Müdürü Ömer Aydın'ın emriyle kurulan 10 polisten oluşan ekip sayesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, 2. Sakarya Mahallesi Yıldız Sokak'taki bir kahvenin kurşunlanması ve 21 yaşındaki Cihangir Yurtçu'nun ölümüyle sonuçlanan olayın ardından Müdür Aydın, cinayetin aydınlatılması için 10 kişilik özel ekip kurdurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin beyaz renkteki bir araçla olay yerinden kaçtıklarını belirledi. Özel ekibin gece gündüz çalışması sonucu yapılan incelemelerde, olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen ve değişik suçlardan sabıkaları bulunan A.M, M.S, A.A, N.A, Ş.Ş, N.Ö, H.İ.K. ve C.G., 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Olayda kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği ile bu tüfeklere ait 4 fişek ele geçirdi. Zanlıların emniyette verdikleri verdiği ifadelere göre, A.M, M.S, A.A. ve N.A'nın, alkol aldıktan sonra araç ile olay yeri yakınlarına geldikleri, A.M'nin aracın sağ ön tarafında otururken av tüfeğiyle camdan ateş ettiği öğrenildi. Bir süre sonra kıraathane balkonunda bulunan bir kişinin yere düştüğünü gören A.M'nin konuyu bildirmesi üzerine, zanlıların olay yerinden hızla uzaklaştıkları belirlendi. Zanlılar, sorgulamalarının ardından ''Kasten ateşli silahla adam öldürme, suça yardım ve yataklık etme, suç delillerini saklama'' suçlarından adliyeye sevk edildi. -Olay- Olay, Balıkesir'de Kurban Bayramı arifesinde saat 22.30 sularında 2. Sakarya Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. Kahvehanenin önüne gelen ve içinde şüpheliler A.M, M.S, A.A. ve N.A'nın bulunduğu araçtan kahvehaneye ateş açıldı. Bu sırada kahvehanenin balkonunda bulunan ve askerden 3 gün önce geldiği belirtilen Cihangir Yurtçu yaralandı. Yurtçu, kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.