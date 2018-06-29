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Cinayete teşebbüsten aranan 2 şüpheli yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı

29 Haziran 2018 18:29

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR\'de, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Merkez Kıratlıoğlu Mahallesinde İ.E.\'nin evine gelerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.A. ve M.Ş. polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçmaya çalıştıkları 50 NC 058 plakalı araç ile yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 sallama tabir edilen bıçak, 1 satır ve 4 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Mahkeme tarafından tutuklanan 2 kişi, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne konuldu. 

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