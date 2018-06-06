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CİNAYETE TEŞEBBÜS GİBİ... POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETLİYE BÖYLE  ÇARPTI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)  Beylikdüzü'ne otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı

06 Haziran 2018 17:35

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA) 
Beylikdüzü\'ne otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler dehşet saçtı. Şüpheliler önlerine çıkan bir aracı sollamak istedi. Hızla giden otomobil, bu sırada Onur Sekizkardeş\'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Onur Sekizkardeş havaya savrularak metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan  motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Çarpma anı güvenlik kamera görüntüleri
-Motosikletten görüntü
-Caddeden görüntü
-Diğer detaylar
 

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