T24 LogoT24 Logo
Gündem

CİNAYETE ŞÜPHELİSİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Zeytinburnu'ndaki cinayete karıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

15 Şubat 2018 19:22

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Zeytinburnu\'ndaki cinayete karıştıkları ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat\'ta Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 65. Sokak\'ta 60 yaşındaki Faruk Döner\'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri Döner cinayetiyle bağlantıları olduğu iddia edilen 7 şüpheliye 5 Şubat\'ta operasyon düzenlenerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Bahri Örnek ve Yunus Güler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
KALABALIKTA AYAĞINA ATEŞ ETMİŞLERDİ
Tutuklanan şüphelilerden, Bahri Örnek\'e 28 Ocak Pazar günü Zeytinburnu 58\'inci Bulvar Caddesi üzerinde kalabalık arasında yürürken Ahmet Burak G. tarafından ateş açılmış. Olayda Örnek ve caddede yürüyen 1 kadın ve 1 çocuk da bacaklarından yaralanmıştı. Ahmet Burak G.\'de çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
Zeytinburnu\'ndaki yaralamanın arşiv görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA ZeytinburnuOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüZeytinburnu Nuripaşa MahallesiSokakFaruk DönerPolisDönerEmniyettekiBakırköy AdliyesineBahriYunus GülerAYAĞINA ATEŞ ETMİŞLERDİ TutuklananOcak Pazar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24