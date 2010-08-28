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CİNAYET ZANLISI YAKALANMAYA ÇALIŞILIYOR İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2010 22:59

-CİNAYET ZANLISI YAKALANMAYA ÇALIŞILIYOR İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Avcılar'da birlikte yaşadığı kadını, kadının kızını, damadını ve torununu öldüren zanlının yakalanmasına çalışılıyor.  Tahtakale Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Meryem Oktay (48), Oktay'ın kızı Leyla Kasa (30), damadı Ramazan Kasa (29) ve torunu Furkan Kasa'yı (4) öldürdükten sonra kaçan Mustafa Ş'nin (56) yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.  Bir süredir Mustafa Ş. ile Meryem Oktay arasında sorun yaşandığı, Mustafa Ş'nin, cinnet getirerek önce sokakta karşılaştığı Ramazan Kasa ile Furkan Kasa'ya tabancayla ateş açtığı, daha sonra da aynı mahalledeki evine giderek, Meryem Oktay ve Leyla Kasa'yı vurduğu öğrenildi.  Olayda hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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