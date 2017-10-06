Cinayet zanlısı, saklandığı iş yerinde yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de tartıştığı 41 yaşındaki Çetin Edgü\'yü otomobil içinde vurarak öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla aranan 47 yaşındaki Mehmet Erzurumlu, saklandığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

1 Ekim\'de Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Fatih Mahallesi Oğuz Caddesi\'nde meydana gelen olayda, tamirci Mehmet Erzurumlu iddiaya göre uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle Çetin Edgü ile telefonda tartıştı. Çıkan tartışma sonrası Çetin Edgü, 66 AK 529 plakalı otomobili ile Mehmet Erzurumlu\'nun yaşadığı eve gitti. Burada bina önünde çıkan tartışmada Mehmet Erzurumlu av tüfeği ile otomobil içindeki Çetin Edgü\'yü vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Erzurumlu, Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda merkez Melikgazi İlçesine bağlı Orta Sanayi\'deki bir işyerinde yakalandı. Sorgusunun ardından cinayet zanlısı tamirci, mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.



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