Cinayet zanlısı: Filmlerden izlediğim gibi davrandım

T24- 6 kişiyi öldürmekle suçlanan ve dün (18 Kasım 2010) üzerinde suç aletleriyle yakalanan 'Binbir surat' İhsan Doğu, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorgulandı.







Katil zanlısı İhsan Doğu'nun yakalanma haberini okumak için tıklayınız



Eskişehir'in Muttalip beldesinde aralarında husumet bulunan aileden 6 kişiyi 3 ayrı günde öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlının, olayları gerçekleştirmek için bir yıldır plan yaptığı ve hiç kadın kıyafetiyle gezmediği bildirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, jandarma ekiplerince suç aletleriyle yakalanan zanlı İhsan Doğu, jandarma tarafından sorgulandı.



25 Ağustosta Toprak ailesinden 4 kişiyi öldürdükten sonra kaçarken üzerinde 11 bin lira para bulunan Doğu, yakalanıncaya kadar hazır yemekler yiyerek yaşamını sürdürdü. Üzerini cami tuvaletlerinde değiştiren ve yakalanmamak için her gün değişik bir elbise giyen Doğu, temiz giyinmeye dikkat etti.



Asarcıklı Caddesi, Bayat Pazarı ile Eski Otogar gibi kent merkezinde ancak ıssız yerlerde saklanan Doğu, Toprak ailesinden 6 kişiyi kendisine ve ailesine eziyet yaptıkları için öldürdüğünü itiraf ederek, ağustos ayındaki cinayetleri öncesinde hasımlarının evinin önünde içki içip evini taşladığını, aile fertlerini korkuttuğunu öne sürdü.



Daha önce yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunan Toprak ailesinin fertlerine yönelik saldırıları bir yıldır planladığı öğrenilen Doğu, suç aletlerini bir yıl önce aldığını, hiçbir zaman kadın kıyafeti giymediğini ifade etti.



MEHMET TOPRAK YERİNE SADIK TOPRAK'I ÖLDÜRMÜŞ







Resmi işlemler için eşine bir yıl önce vekalet verdiği bilgisine ulaşılan Doğu'nun, ağustos ayındaki cinayetlerin ardından kayıplara karıştıktan sonra 12 Kasımda ailesini merak ettiği için evine ticari taksiyle geldiği tespit edildi.

Evinin saldırıya uğraması ve yakılmasına sinirlenip sürekli olay çıkaran Mehmet Toprak'ı öldürmek isteyen, ancak yanlışlıkla kardeşi Sadık Toprak'ı öldürdüğünü sabah camiden verilen sala sırasında öğrendiği belirtilen Doğu'nun, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede şunları söylediği bildirildi:

''Ya kendime sıkacaktım ya da onlara. Bir yıldır plan yapıyordum. Toprak ailesinin son iki yıl içerisinde aileme ve bana uyguladığı baskı nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladım. Aspirin bile içmez iken psikolojik ilaçlar kullandım. İlk olayı gerçekleştirdiğim gece evde bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan kişileri bir kenara ayırıp bana ve aileme zulmeden kişilere bu saldırıyı düzenledim. Hiçbir zaman kadın kıyafetiyle olay yerine gitmedim. Bir yıl önce kent merkezindeki bir kişiden 2 bin liraya iki tane otomatik pompalı tüfek aldım. Tabanca ise baba yadigarı. Filmlerde izlediğim gibi davrandım. Aileme, akrabalarıma haber vermedim. Keşke evimi satıp gitseydim. Ancak gururuma yediremedim. Ya kafama sıkacaktım ya da onları öldürecektim. Masum insanlara karşı hiçbir kastım olmadı. Son olay öncesi Ziya Akın'ı iki kez çocuklarıyla birlikte gördüğüm halde ateş etmedim. Ancak en sonunda tek yakaladım ve öldürdüm.''



''PİŞMANIM, ANCAK FAYDA ETMİYOR''







''Pişmanım, ancak fayda etmiyor'' dediği öğrenilen Doğu'nun sağ gözünün görmediği, kaçtığı sürede televizyon izlemediği, gazete okumadığı ifade edildi.

Ziya Akın'ı, Toprak ailesini yönlendirdiği için öldürdüğünü itiraf ettiği bildirilen Doğu, Toprak ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik tedavi gördüğünü, kalp hastalığı nedeniyle anjiyo olduğunu anlattığı belirtildi.

Akın'a, onun evinin karşısında bulunan Mustafa Yavuz'a ait evden ateş ettiği belirlenen Doğu'nun önceki gün gözaltına alınan 4 yakını, dün akşam adliyeden serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı İhsan Doğu, İl Jandarma Komutanlığında sorgusunun ardından Eskişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlı İhsan Doğu, buradan geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliye Sarayı'na götürüldü.