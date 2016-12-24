Cinayet zanlısı, çocuklarını görmeye gelince yakalandı

Niğde'nin Çiftlik İlçesi'nde 5 ay önce arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga ettiği 22 yaşındaki Hasan Erten'i öldürdüğü gerekçesiyle aranan 30 yaşındaki Ethem Hıncer, çocuklarını görmek için evine gelince yakalandı.

Çiftlik İlçesi Azatlı Kasabası'nda geçen 31 Temmuz günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Hasan Erten, tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın faili olarak aranan 4 çocuk babası Ethem Hıncer, geçen süre içerisinde yakalanamadı.



Hıncer'in çocuklarını görmek için bugün kasabadaki evine geldiği bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hıncer, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği Çiftlik Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Hakkında ayrı bir suçtan da 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ethem Hıncer, tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.