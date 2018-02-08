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Cinayet zanlısı açlığa dayanamayınca yakalandı

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Perşembe ilçesinde, yeğeni Bahar Kılıç'ı bıçaklayarak ağır yaralayan, kadının oğlu Ömer Kılıç'ı (11) öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem Kılıç, açlığa dayanamayıp, bir akrabasının evine ekmek almaya giderken j

08 Şubat 2018 15:37

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Perşembe ilçesinde, yeğeni Bahar Kılıç\'ı bıçaklayarak ağır yaralayan, kadının oğlu Ömer Kılıç\'ı (11) öldürüp ormanlık alana kaçan Rüstem Kılıç, açlığa dayanamayıp, bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalanandı.
Olay, Soğukpınar Mahallesi\'nde 1 Şubat Perşembe günü Rüstem Kılıç, yeğeni Bahar Kılıç\'ın evine gitti. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç\'ı bıçakla yaraladı. Ardından da Bahar Kılıç\'ın oğlu Ömer Kılıç\'ı aynı bıçakla öldürüp kaçtı.
Olayın ardından bölgedeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Rüstem Kılıç\'ın yakalanması için jandarma özel ekip kurdu. Ormanda 7 gün kalan ve daha fazla açlığa dayanamayan Rüstem Kılıç, bu sabah, aynı mahallede bir akrabasının evine ekmek almaya giderken jandarma tarafından yakalananarak gözaltına alındı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürerken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Bahar Kılıç\'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık da cinayet şüphelisinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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