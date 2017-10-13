Cinayet şüphelisi teslim oldu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde, Mustafa Batmaz\'ı tabancayla vurarak öldüren zanlı, polise teslim oldu.

Olay, Kızılırmak Mahallesi\'nde bulunan 19 Mayıs Caddesi\'nde, 9 Ekim günü meydana geldi. Mehmet K., yolda karşılaştığı Mustafa Batmaz\'ı, kendisini ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla tabancayla vurarak, ağır yaraladı. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Batmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Mehmet K., bugün Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği\'ne giderek, teslim oldu. Batmaz\'ın yakınları da polis merkezine gelerek, şüpheliye tehditler savurdu. Bunun üzerine 1 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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