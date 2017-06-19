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Cinayet şüphelisi Fethiye'de kamp yaparken yakalandı

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen şüpheli Sakarya'ya götürülecek

19 Haziran 2017 11:28

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, 65 yaşındaki Remzi Akan'ı öldürdüğü şüphesiyle aranan 45 yaşındaki Nihat Küçükbaşol, Fethiye'deki Kabak Koyu'nda kamp yaparken yakalandı.

Olay, geçen 5 Haziran'da Hüseyinşeyh Mahallesi'ndeki D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında bir erkeğin kanlar içinde yattığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenen kişiye ait cesedin, Remzi Akan'a ait olduğu tespit edildi.

Cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan Ayşe S., resmi nikahsız birlikte yaşadığı Nihat Küçükbaşol'un kendisine gönderdiği itiraf mesajını jandarma ekiplerine gösterdi. Jandarma, mesajda Akan'ı öldürdüğünü belirten Küçükbaşol'u yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Sakarya'da izini kaybettiren Nihat Küçükbaşol'un, Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kabak Koyu'nda kamp kurduğunu tespit edince operasyon yaptı. Dün saat 23.30 sıralarında yakalanan Nihat Küçükbaşol gözaltına alındı. Koyda çadır kurarak kamp yaptığı belirlenen Küçükbaşol'un son 1 haftadan bu yana bir restoranda garson olarak çalıştığı belirlendi. Şüphelinin çadırında yapılan aramada suç aleti bıçak bulunamadı. 

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen Nihat Küçükbaşol, Sakarya'dan gelecek jandarma ekiplerine teslim edilecek.

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