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Cinayet şüphelisi 4 kişi, kovalamacada yakalandı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ADANA'da, bir cinayet soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde polisin kovalamacası sonucu yakalandı

05 Aralık 2017 14:39

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ADANA\'da, bir cinayet soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli, Şanlıurfa\'nın Hilvan ilçesinde polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Dün akşam saatlerinde ilçe girişinde oluşturduğu kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçları durdurarak arayıp, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Uygulama noktasına gelen sürücüsü öğrenilemeyen 01 EUP 26 plakalı araç ise polislerin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekiplerinin kovalamacası sonucu durdurulan araçta bulunan ismi açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin, Adana\'da bir cinayet soruşturması kapsamında arandığı ve Diyarbakır\'a gitmeye çalıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adana\'ya gönderildi.

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