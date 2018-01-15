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Cinayet şüphelileri, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, tartıştıkları 35 yaşındaki Bülent Küçük'ü öldürdükleri öne sürülen 2 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı

15 Ocak 2018 17:49

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Çayırova ilçesinde, tartıştıkları 35 yaşındaki Bülent Küçük\'ü öldürdükleri öne sürülen 2 kişi Yunanistan\'a kaçmak isterken Edirne\'de yakalandı.
Olay, geçen 20 Aralık tarihinde Çayırova\'da meydana geldi. F.B. (37) ve M.N. (30), Bülent Küçük ile İstanbul\'da buluşarak Çayırova\'ya geldi. F.B. ve M.N. Bülent Küçük\'ten borcunu ödemesini istedi. Çıkan tartışma sırasında silahını çeken F.B., Bülent Küçük\'ü ateş ederek öldürdü. 2 şüpheli ardından kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis, cinayet şüphelisi 2 şüphelinin Yunanistan\'a kaçmak üzere olduğu bilgisine ulaştı. Kocaeli ile Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nün Meriç Nehri kıyısındaki bir evde yaptıkları operasyonla gözaltına alınan 2 zanlı Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. F.B ve M.N. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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