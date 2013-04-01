Cinayet suçundan aranan hâkim yakalandı

Araç içinde kafasına ve göğsüne isabet eden iki kurşunla öldürülen Mustafa Hastürk'ün katil şüphelisi olarak aranan Yargıtay 15. Daire Tetkik Hakimi Serhat T. İstanbul girişinde yakalandı.

Kayıplara karışan hakimi yakalayabilmek için polis ekipleri seferber oldu.

En son İzmir’de olduğu tespit edilen Serhat T.’nin İstanbul’a gideceği istihbaratının ardından operasyon yapıldı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Serhat T’nin bindiği otobüs İstanbul girişinde durduruldu. Serhat T., cinayette kullanıldığı belirtilen silahla birlikte gözaltına alındı.

Hakim Serhat T, sabah saatlerinde sorgulanmak üzere Ankara ‘ya getirildi.

Serhat T'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.