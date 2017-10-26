Cinayet suçundan 12.5 yıla mahkum oldu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da işyeri ve evini kundakladığını öne sürdüğü 34 yaşındaki Koray Yalçın\'ı tabancayla 7 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan aynı yaştaki Tuncay Tökül\'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cinayet, 16 ay önce İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi Tire Sokak\'ta işlendi. Marangoz atöylesi olan Tuncay Tökül, aynı mahallede oturan ve evi ile, marangoz atölyesini kundakladığını iddia ettiği Koray Yalçın\'ı 7 el ateş ederek öldürdü. Bir süre sonra olayda kullandığı tabancayla birlikte polise giderek teslim olan Tuncay Tökül savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Tuncay Tökül, bugünkü karar duruşmasına Karabük Cezaevi\'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyetine son savunmasını yapan sanık, \"Ben olaydan ötürü çok üzgünüm ve şoktayım. Dürüst ve yolunda doğru giden bir insanım. Kimseye kötülük yapmadım. Ben iyiliğimin kurbanı oldum. Ailesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım\" dedi.

Sanık avukatı ise Koray Yalçın\'ın müvekkilinin işyerini kundaklanması olayında görüntüsünün olduğunu, hakkında dava açıldığını ancak öldüğü için davanın düştüğünü söyledi. İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanığı \'6136 sayılı silah kanununa muhalefet\' suçundan 10 ay, \'adam öldürmük\' suçundan da 11 yıl 8 ay olmak üzere toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



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