-CİNAYET SANIKLARI TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk sürelerini yeniden düzenleyen 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından Beyoğlu 2 ve 3. ağır ceza mahkemelerinde ''cinayet'', ''gasp' ve ''tecavüz'' suçlarına ilişkin tutuklu yargılanan 6 sanık tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, 9 Şubat 2003 tarihinde Levent Rotary Kulübü'nün kurucusu ve eski başkanı Ali Asaf Yenisey'i, gasp amacıyla girdikleri Zekeriyaköy'deki villasında boğazını keserek öldürdükleri öne sürülen Ali Sunar ile Grigoryan Gagik hakkındaki yargılamayı yapan Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, CMK'nın 102. maddesi kapsamında dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme heyeti, daha önce karar verilen, ancak Yargıtay tarafından bozularak yeniden görülen davada 7 yıldır tutuklu olarak yargılanan Ali Sunar ile Grigoryan Gagik'in tahliyelerine karar verdi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Sunar ile Gagik'in, 9 Şubat 2003 tarihinde gasp amacıyla girdikleri Zekeriyaköy'deki villada Ali Asaf Yenisey'i boğazını keserek öldürdükleri öne sürülüyor. İddianamede, Sunar ve Gagik'in, ''Bir suçu kolaylaştırmak amacıyla adam öldürmek'' suçundan müebbet, ''silahlı gasp'' suçundan da 20'şer yıldan az olmamak üzere ağır hapisle cezalandırılmaları isteniyor. -4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ- Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca, 27 Kasım 2004 tarihinde Beyoğlu'nda kız kaçırma meselesinden kaynaklanan husumet sonucu bir otomobile düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü, bir çocuğun da yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin görülen dava dosyasına yönelik incelemesini de tamamladı. Mahkeme heyeti, daha önceden karara bağlanan, ancak Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davanın tutuklu sanıkları Ali Tamkoşar ile oğulları Yaşar Tamkoşar ve Sadettin Tamkoşar'ın da tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, daha önce ''birden fazla kişiyi ağır haksız tahrik altında kasten öldürmek'', ''ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak'' suçlarından baba Tamkoşar'ı 24 yıl 3 ay hapis ve 367 TL para cezası, 2 oğlunu ise 20 yıl 10'ar ay hapis ve 366 TL para cezasına çarptırmıştı. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Kasım 2004 tarihinde Kasımpaşa İplikçi Fırın Sokak'ta yaşanan olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce sanıklardan Yaşar Tamkoşar'ın, Perihan Özdoğanlar'ın kızı Hasret Özdoğanlar'ı kaçırarak bir süre resmi nikah olmadan yaşadığı ve evlilik dışı bir çocuklarının dünyaya geldiği anlatılıyor. Cinayet olayından önce Hasret Özdoğanlar'ın Yaşar Tamkoşar'dan ayrılarak baba evine döndüğü, ayrıca Özdoğanlar ailesinden Barış Özdoğanlar'ın, sanıklardan Ali Tamkoşar'ın kızı ve Sercan Gülerer'in nişanlısı olan Kadriye Tamkoşar'ı zorla kaçırarak bir gün alıkoyduğu anlatılan iddianamede, bu nedenle aileler arasında husumet başladığı ifade ediliyor. İddianamede, saldırı günü, sanıklar tarafından içinde Özdoğanlar ailesinin bulunduğu otomobile tabancayla sayısız defa ateş açıldığı, olayda Nazmi Özdoğanlar, Perihan Özdoğanlar, Uğur Özdoğanlar ve Barış Özdoğanlar'ın öldüğü, 7 yaşındaki Perihan Özdoğanlar'ın ise yaralandığı belirtiliyor. Bu arada, Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda da ''4 yaşındaki kızın zorla ırzına geçmek'' suçundan yargılanan ve dosyası Yargıtayca bozulan Hüseyin Adnan Taşarcı da 5 yılı aşkın süredir tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliye edildi.