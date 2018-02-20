Cinayet sanığının avukatı: Müvekkilim çok ağır hasta, 2 ay ömrü kalmıştır

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Karacasu Beldesi\'nde büyükbaş hayvanları bahçesinde otlattığı için tartıştığı komşusu Mehmet Ulaş\'ı (53) tüfekle ateş ederek öldüren Hikmet Atalay (55), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Atalay\'ın avukatı duruşmada müvekkilinin kanser hastası olduğunu belirterek, \"Çok ağır hasta. Doktor raporlarına göre yaklaşık 2 ay ömrü kalmıştır\" dedi.

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında Karacasu beldesine bağlı Taşoluk köyünde meydana geldi. Hikmet Atalay, büyükbaş hayvanlarını bahçesinde otlattığı için tartıştığı komşusu Mehmet Ulaş\'ı yaylaya çıktığı sırada tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Hikmet Atalay hakkında \'Kasten öldürme\' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, Hikmet Atalay ve öldürülen Mehmet Ulaş\'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Karar duruşmasında son sözleri sorulan Hikmet Atalay, öldürme amacının olmadığını korkutmak için ateş ettiğini ifade ederek, \"Ambulans yanlışlıkla benim evime gelince de sağlık görevlilerine Mehmet Ulaş\'ın olduğu yeri tarif ettim. Öldürmek isteseydim kimseye yerini söylemezdim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı\" dedi.

Sanık avukatı ise, müvekkilinin akciğer kanseri olduğunu mahkeme heyetine belirterek, \"Müvekkilim çok ağır hastadır. Akciğer kanseridir. Doktor raporlarına göre sanığın yaklaşık 2 ay ömrü kalmıştır. Müvekkilimin tahliyesini istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti de doktor raporunun dosyaya konulduğunu ancak esas raporun cezaevi doktorları tarafından verilmesinin gerekli olduğunu ifade ederek, bu rapor doğrultusunda gerekli kararın verileceğini açıkladı. Mahkeme, suçu kasıtlı olarak işlemediği kanaatine vardığı Hikmet Atalay\'ın, olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



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