Cinayet sanığından hâkime: Sen kimsin?

Konya’da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü İsmail Kazancı’yı, tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi Tuncay Yeniçıktı ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Yeniçıktı, mahkeme başkanına, ”Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok” dedi.

2 Kasım 2016’da merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi’nde 2 kişinin, yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesi ile ortaya çıkan olayda polisler, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları özel bir ekiple, bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Son günlerde kayıp olan kişiler üzerinden harekete geçen polis, 22 Ekim 2016’da yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan seyyar satıcı İsmail Kazancı’dan haber alınamadığını belirledi. Çalışmasını İsmail Kazancı üzerinde yoğunlaştıran ekip, bu kişinin en son cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 3 kilometre yakınında bir minibüsten inip, hurdacı Tuncay Yeniçıktı ile buluştuğunu saptadı.

Cezevinden izinli çıktı, dönmedi

Tuncay Yeniçıktı’yı araştıran polis, bu kişinin ‘hırsızlık ve yaralama’ suçlarından 22 kaydı bulunduğunu, hırsızlık suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ve bir daha dönmediğini belirledi. Polis, çalışmasında İsmail Kazancı’ya ait minibüsün de ortada olmadığını fark edip, aracı bulmak için araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada eski model minibüsün hurdacıya, Tuncay Yeniçıktı tarafından bin liraya satıldığını saptadı. Minibüste yapılan incelemede de kapı kolu yanında kan izlerine rastlandı.



Tuncay Yeniçıktı, sokakta hurda toplarken gözaltına alındı. Yeniçıktı, sorgulamasında İsmail Kazancı ile birlikte kaldıkları cezaevinde tanıştıklarını ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Kazancı’nın olaydan birkaç gün önce eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia eden Yeniçıktı, ifadesinde şöyle dedi, “Olaydan birkaç gün önce bana, ‘Sana 100 lira vereyim, eşinle cinsel ilişkiye gireyim’ dedi. Bu çok ağırıma gitti. Paraya çok ihtiyacım olduğunu biliyordu. 19 Ekim günü arkadaşım Bayram Benzinci ile buluşup, Sarayköy Mahallesi’nde alkol almaya başladık. Sonra yanımıza İsmail Kazancı’yı da çağırdık. Üçümüz birlikte alkol alırken İsmail, eşimle yine ilişkiye girmek istediğini söyledi. Sonra tartıştık. Bu sırada Bayram, ona daha önce verdiğim pompalı tüfekle İsmail Kazancı’nın başına ateş etti.”