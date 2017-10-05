Cinayet sanığına tahrik indirimiyle 13 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da parkta alkol alan 2 arkadaş arasında motosiklet konusunda çıkan kavgada, evli 2 çocuk babası 22 yaşındaki Hüseyin Satı’yı tek bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen 21 yaşındaki Veysel Uğurcan Ceyhan’ın yargılanması tamamlandı. Suçu sabit görülen Ceyhan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan\'ın ifadesinde, öldürdüğü Satı\'nın kafasına bira şişesi ile vurmasını tahrik kabul eden mahkeme heyeti sanğın duruşmadaki iyi halinide dikakte alarak bu cezayı 13 yıl 4 aya indirdi.

Merkez Osmangazi İlçesi\'nde geçen nisan ayında meydana gelen olayda, Soğanlı Mahallesi\'ndeki bir parkta alkol alan otobüs firmasında muavin olarak çalışan Hüseyin Satı brlikte alkol aldığı arkadaşı Veysel Uğurcan Ceyhan ile iddiaya göre yanlarına gelen arkadaşları Mümin G.\'nin kullandığı motosikletin kime ait olduğu konusunda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, Satı elindeki bira şişesini Veysel Uğurcan Ceyhan’ın kafasına vurdu. Bunun üzerine Veysel Uğurcan Ceyhan yanında taşıdığı ekmek bıçağını Hüseyin Satı\'nın göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Satı, kaldırıldığı devlet hastanesinde kurtarılamadı.

\"KENDİMİ SAVUNURKEN ÖLÜME NEDEN OLDUM\"

Olaydan sonra tutuklanan Veysel Uğurcan Ceyhan hakkında Bursa 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, ’kasten adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan duruşmalarada Veysel Uğurcan Ceyhan, \"Ben o akşam arkadaşım Özgü G. ile parkta alkol alıyordum. Daha sonra motosiklet ile yanımıza Mümin G. ve Hüseyin geldi. Bu arada Özgür, Mümin\'in kullandığı motosikletin kendisine ait olduğunu söyledi. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin de kavgaya karıştı. Ben onları ayırken arkamdan gelen Hüseyin bira şişesi ile kafama vurdu. Dönünce elinde kırılan bira şişesini gördüm. Şişenin ucu sivriydi. Korkudan bende kendimi korumak için yanımda taşadığım bıçağı ona salladım. İsabet etti. Ve hastanede öldü. Ben kendisini isteyerek öldürmedim. Kendimi savunurken ölümüne neden oldum\" diye ifade edildi.

Veysel Uğurcan Ceyhan, son duruşmada daha önce verdiği ifadeyi tekrarladı. Mahkeme heyeti Ceyhan\'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı kavga sırasında kafasına şişe ile vurulmasını tahrik kabul etti. Sanığın duruşmadaki iyi halinide dikkate alan heyet bu cezayı 13 yıl 4 ay hapse indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FOTOĞRAFLI