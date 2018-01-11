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Cinayet sanığına önce ömür boyu, sonra 18 yıl hapis istemi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, para yüzünden tartıştığı İsmail Anlar'ı (46) kahve önünde tabancayla ateş ederek öldüren Bilal Uçar (51) için savcı önce ömür boyu, ardından da olayda 'tahrik' olduğunu belirterek, 18 yıl hapis cezası istedi

11 Ocak 2018 21:30

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, para yüzünden tartıştığı İsmail Anlar\'ı (46) kahve önünde tabancayla ateş ederek öldüren Bilal Uçar (51) için savcı önce ömür boyu, ardından da olayda \'tahrik\' olduğunu belirterek, 18 yıl hapis cezası istedi.
Olay, geçen yıl 8 Haziran\'da Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak\'ta meydana geldi. Bilal Uçar, borç-alacak yüzünden husumetli olduğu İsmail Anlar\'ı kahve önünde çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Uçar hakkında Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Bugün yapılan ikinci duruşmada tutuklu sanık Bilal Uçar pişman olduğunu söyledi. Öldürdüğü İsmail Anlar\'dan aldığı borcu ödeyemediği için aralarında tartışma çıktığını ve bu yüzden dövüldüğünü anlatan Uçar, \"Olay akşamı ben konuşmak için sürekli çıktığı kahveye gittim. Amacım kendisi ile konuşmaktı. Ancak elini beline atınca tabanca çekeceğini düşünerek ruhsatsız silahımla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi\" dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Osman Yıldırım, \"İsmail Anlar, bana Bilal Uçar ile aralarında bir sürtüşme olduğunu söylemişti. Ben de olay sabahı İsmail Anlar\'ın iş yerine gittim. Bilal Uçar, geldi ve İsmail Anlar ile tartışmaya başladı. Küfür edince ben de Bilal Uçar\'a birkaç kez vurdum. Araya girenler bizi ayırdı. Bilal Uçar iş yerinden ayrıldı. Tekrar geri gelebileceği düşüncesi ile İsmail Anlar bana silahını verdi. Ben de dükkânda 3 saat nöbet tuttum\" diye konuştu.
Duruşma savcısı, tanık Osman Yıldırım\'ın ifadesi üzerine hakkında \'ruhsatsız silah bulundurmak\' suçundan gerekli yasal işlemin başlatılmasını istedi. Savcı, tutuklu sanık Bilal Uçar hakkında da mütalaada bulundu. Savcı, Uçar için önce ömür boyu, ardından da olayda \'tahrik\' olduğunu belirterek, 18 yıl hapis cezası istedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya yazılı beyanda bulunması için duruşmayı 18 Ocak\'a erteledi.
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