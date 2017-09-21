Cinayet sanığına 1 yıl sonra tahliye

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA\'nın Gelendost İlçesi\'nde geçen yıl ağustos ayında 25 yaşındaki Gökhan Öz\'ü tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki Bekir Korkut, suçu kendisini savunmak istediği sırada korku, heyecan ve telaş içerisindeyken işlediğine kanaat getirilmesi sonucu tahliye edildi.

Geçen yıl 3 Ağustos\'ta bir gazinoda tartışan Bekir Korkut ve Kenan Öz kavga etti. Ertesi gün Kenan Öz, ağabeyi Gökhan Öz ile birlikte Gelendost\'un Avşar Köyü\'ne geldi. Kenan ve Gökhan Öz kardeşler, yanına gittikleri Bekir Korkut ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bekir Korkut yanındaki tabancayla ateş açtı. Karnına kurşun isabet eden Gökhan Öz ağır yaralandı. Hastaneye götürülen Gökhan Öz, yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bekir Korkut tutuklandı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Olayla ilgili Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bekir Korkut, tutuksuz sanık Kenan Öz, Gökhan Öz\'ün yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mütalaa veren savcı, Gökhan Öz\'ün kardeşi Kenan Öz ile birlikte sanık Bekir Korkut\'un yanına silah sayılabilecek demir çubuk ve bıçakla yaklaştıkları, olaydan 1 gün önce de Bekir Korkut ile Kenan Öz\'ün kavga ettikleri anlaşıldığından sanığın tanık beyanlarına göre de sıkıştırılarak darp edildiği ve üzerinde bulunan dedesinden kalma tabancayla ateş ederek Gökhan Öz\'ün ölümüne neden olduğunu belirtti. Mütalaada, \"Kavga ve darp olayından sonra Gökhan Öz ve kardeşi Kenan Öz\'ün ellerinde sopa ve silahtan sayılan bıçakla üzerine geldiklerini görünce kendisini savunamayacak ve koruyamayacak pozisyonda görmesi karşısında kanun koyucu tarafından sadece meşru savunmaya ilişkin olarak kabul edilen heyecan, korku ve telaşın etkisinde kalıp da psikolojik olarak olayı işlediği anlaşıldığından TCK 27/2 maddesinin uygulanması gerekmektedir\" ifadeleri yer aldı.

Sanık Kenan Öz ve şikayetçi olarak duruşmaya katılan İsmahan ve Müberra Öz ise mütalaaya itiraz ederek sanığın cinayet suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti karar için duruşmaya ara verdikten sonra taraflar yeniden salona alındı. Mahkeme heyeti, ruhsatsız silah taşımaktan 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına mahkum ettiği sanığın, suçu kendisini savunmak istediği sırada korku, heyecan ve telaş içerisindeyken işlediğine kanaat getirerek mütalaaya uygun olarak TCK 27/2 maddesi (Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez) uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek yurtdışına çıkış şartıyla tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz sanık Kenan Öz de aynı suçtan 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme heyeti Kenan Öz hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

\'KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNDE BOZULUR\'

Şikayetçi avukatları duruşma sonrası verilen kararın doğru olmadığını, sanığın üzerinde silah taşımasının bile tasarlayarak adam öldürdüğünün apaçık ispatı olduğunu belirterek, \"Kararı doğru bulmuyoruz. Yasal olarak temyiz hakkımızı kullanacağız ve karara itiraz edeceğiz. İstinaf Mahkemesi\'nde kararın bozulacağını düşünüyoruz\" dedi.



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