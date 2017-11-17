Cinayet sanığı, öldürdüğü kişinin yakınlarına başsağlığı diledi

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, para yüzünden tartıştığı İsmail Anlar\'ı (46) kahvehane önünde tabancayla ateş ederek öldüren Bilal Uçar (51) duruşmada, \"Pişmanım ve yakınlarına başsağlığı diliyorum\" dedi.

Olay, geçen 8 Haziran\'da Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak\'ta meydana geldi. Bilal Uçar, borç-alacak yüzünden husumetli olduğu İsmail Anlar\'ı kahvehane önünde çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Uçar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

\'Kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemi ile hakkında Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan Bilal Uçar\'ın yargılanmasına başlandı. Bugün yapılan ilk duruşmada pişman olduğunu söyleyip, öldürdüğü İsmail Anlar\'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Bilal Uçar, şunları iddia etti:

\"İsmail Anlar\'dan 10 bin lira borç istemiştim. Bana 5 gün sonra 10 bin lira ödeme şartı ile 8 bin lira borç verdi. Ödeme günü paranın ancak 5 bin lirasını tamamladım. 5 bin lirayı kendisine verdim. 25 gün sonra 10 bin lira daha ödemem gerektiğini söyleyerek yeniden senet yaptı. Bankadan kredi çekmeye çalıştım. Ancak kredi çıkmadı. Kendisi ile buluştuk ve borcumu ödeyemeyeceğimi söyledim. Yanında bir misafiri olduğu için ertesi günü konuşmamızı istedi. Ertesi günü oto yıkamacılığı yaptığı işyerine gittim. Dışarıda tartışmaya başlayınca içeride konuşmayı teklif ettim. İçeriye girdiğimizde bana silah çekti. Tartışma sırasında aralarında oğlunun da bulunduğu 2-3 kişi içeriye girdi ve beni dövdüler. İsmail Anlar\'ın gittiği kahvede çalışan bir arkadaş bizi barıştıracağını söyledi ve gece kahveye gittim. İsmail Anlar\'a konuşmak istediğimi söyledim. Elini beline atınca gündüz olan olaylar nedeniyle korktuğum için silahımı çekerek ateş ettim. Pişmanım ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.\"

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Uçar\'ın tutukluluk halinin devamına kara vererek, tanıkların dinlenmesi için davayı 11 Ocak\'a erteledi.



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