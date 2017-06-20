Cinayet sanığı: Bonzai içiyorum, hafıza kaybı yaşıyorum

Edirne'nin Havsa İlçesi'nde 62 yaşındaki Mustafa Bozacı'yı başına balta ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki Gürkan Özkan, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tutuklandığında kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek pozlar verip, "Ben yaptım, hastayım. Sorunlarım var benim" diyen Özkan, mahkemede bonzai içtiğini, hafıza kaybı yaşadığını öne sürerek, "Ben öldürmedim" dedi.

Havsa İlçesi Varoş Mahallesi'nde oturan Gürkan Özkan, geçen yıl Aralık ayında aynı mahallede oturan Mustafa Bozacı'yı başına balta ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Hakkında kasten öldürme suçlamasıyla Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Özkan, ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Gürkan Özkan'ın yanı sıra öldürülen Mustafa Bozacı'nın eşi Ayşe Bozacı ile avukatları katıldı. Savunmasında 5 yıldır bonzai kullandığını ve hafıza kayıpları yaşadığını söyleyen Özkan, mahkemede cinayet iddialarını ise kabul etmedi.

Olay gecesini anlatan Gürkan, "O gece anneannemin evine gittim. Burada kalacağımı söyledim, daha sonra da telefonla babama kalacağımı haber verdim. Sigara almak için bakkala gittim, oraya yazdırarak alışveriş yapıyorduk. Bakkalda bir kadın vardı, veresiye istemeye çekindim. Cebimdeki bonzaiyi içtim. Bir süre etkisinin geçmesini bekledim. Anneannemin evine döndüğümde ışıklar kapalıydı. Anne annem uyuyordu, ışıkları açtım. Sokaktan çocuk sesleri geliyordu ona bakmak için dışarı çıktım. Çocuklar bana ambulansın geldiğini ve birinin öldüğünü söylediler. Anneannem de uyandı, telaş yaptı heralde sonra teyzemler geldi. Beraber oturup çay içtik. Yarım saat kadar sonra polis ekipleri gelip beni evden cinayet suçlamasıyla aldılar" dedi.

Öldürülen Mustafa Bozacı'nın oğlunun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve küvete bağladığını öne süren Gürkan Özkan, ifadesine şöyle devam etti:

"Ölen Mustafa Bozacı'nın oğlu benim uzun yıllardır arkadaşım. Hatta bonzai içmeye bile beraber başladık. Ben 5 yıldır bonzai kullanıyorum. Bana bir defasında cinsel istismarda bulundu. Evlerinin küvetine sokup ellerimi bağladı. Bana farklı şeyler yaptı ama ben tam olarak neler yaptığını hatırlamıyorum. Sadece o sahne fotoğraf karesi gibi aklımda kaldı. Bonzai kullandığım için hafıza kaybı var. Ölen Mustafa Bozacı'nın oğlu Okan'ın bana yaptıkları nedeniyle cebimde 3 gün bıçak taşıdım ama karşılaşmadığımız için bir şey olmadı. Okan'ı öldürmek istedim ama babasıyla bir sorunum yoktu onu öldürmedim."

Duruşmaya katılan öldürülen Mustafa Bozacı'nın eşi Ayşe Bozacı da evde olduğu sırada dışarıdan sesler gelince balkona çıktığını ve eşini yerde gördüğünü belirterek, "Balkondan bakınca bahçede kalabalık gördüm. O sırada sokakta sadece Gürkan vardı, başka kim yapacak ki. Ayrıca oğlumun onu küvette bağladığını söylüyor. Bizim evimizde küvet yok. Oğlumla da çok iyi görüşürlerdi, hatta olaydan bir ay kadar önce beraber mangal yapıp yediler. Gürkan'dan eşimi öldürdüğü için şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum" dedi.

İfadelerin ardından tanıkları dinleyen mahkemeye heyeti, duruşmayı erteledi.

Hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Gürkan Özkan, olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, çıkışta kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek pozlar verip, "Ben yaptım, hastayım. Sorumların var benim" demişti.