Cinayet oranlarında Avrupa 13'ncüsüyüz

Dünya sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa bölgesindeki 41 ülke üzerinde yaptığı araştırma sonucu hazırladığı “Şiddetin Önlenmesinde Avrupa Gerçekleri ve Küresel Durum Raporu 2014”te, Türkiye’deki şiddet ve öldürme olayları ile ilgili verileri ortaya koydu. Rusya’nın ilk sırada yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye, işlenen cinayetlerin sayıları bakımından 41 ülke arasında 13. sırada yer alıyor.

Kurbanlar 30-59 yaş grubu

Ayşegül Kahvecioğlu’nun Milliyet’te yer alan haberine göre, Azerbaycan, Romanya, Ermenistan, Tacikistan, Bulgaristan gibi ülkeler ise sıralamada Türkiye’den daha az cinayet işlenen ülkeler arasında yer aldı.

DSÖ’nün, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa bölgesindeki 41 ülke üzerinde yaptığı araştırma sonucu hazırladığı “Şiddetin Önlenmesinde Avrupa Gerçekleri ve Küresel Durum Raporu 2014” tamamlandı. Raporda hem Avrupa bölgesi hem de Türkiye ile ilgili veriler özetle şöyle:

- Cinayete kurban gidenlerin yüzde 60’ını; 30-59 yaş grubu yetişkinler oluşturuyor.

Avrupa bölgesindeki ölüm oranlarında Türkiye 41 ülke arasında 13. sırada. Türkiye’deki ölüm oranları Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Arnavutluk gibi ülkelerdeki cinayet sonrası ölüm oranlarının gerisinde.

- Türkiye’den daha iyi durumda olan ülkeler arasında ise Azerbaycan, Romanya, Ermenistan, Tacikistan, Bulgaristan gibi ülkeler bulunuyor. Ölüm oranlarının en az olduğu ülkeler ise, sırasıyla İsviçre, İzlanda, Norveç, Slovenya, San Marino, İsveç, İspanya, Almanya, İtalya ve Avusturya.

- Türkiye’de cinayetlerin yüzde 50’si ateşli silah; yüzde 20’si kesici alet, yüzde 2’si boğarak öldürme, yüzde 2’si keskin olmayan bir cisimle darbe şeklinde oluyor.

Şiddet önleme yeterli değil

- Ülkeler, şiddet önleme faaliyetlerine yatırım yapıyor. Ancak bu yeterli değil.

- Türkiye’de çocuk istismarını önlemeye yönelik programlar “ev ziyaretleri”, “cinsel istismar ve bundan kaçınılmasına yönelik eğitim”, “ebeveynlik eğitimi” ve “çocuk koruma hizmetleri”nden oluşuyor.

- Arnavutluk, Letonya, Litvanya, Makedonya, Karadağ, Romanya, Rusya ve Türkiye’de üniversite öğrencileri arasında yapılan olumsuz çocukluk çağı deneyimleri çalışmasına göre, fiziksel istismar, cinsel istismar, aile içi şiddet, duygusal ihmal, uyuşturucu bağımlısı hane halkı üyesi, Alkolik hane halkı üyesi gibi olumsuz çocukluk çağı deneyimlerine sahip olan çocuklarda intihar riski 40 kat, alkol bağımlılığı riski 9 kat, uyuşturucu bağımlılığı riski 6 kat, reşit yaşta olmayan cinsel ilişki riski 3 kat, sigara bağımlılığı 3 kat artıyor.