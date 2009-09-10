Cinayet kurbanının kimliğini bildirene 5 bin TL

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Hereke sahilinde geçen
yılın Kasım ayında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen, vücudu da parçalara
bölündükten sonra konulduğu bavul içinde bulunan 20 yaşlarındaki hamile kadının
kimliği belirlenemedi.
Kocaeli'de yayınlanan
yerel bir gazete, polisin photoshop tekniğiyle düzenlenmiş fotoğrafını basına
dağıttığı kadının kimyiğini bildirene 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu. İzmit
Körfezi'ndeki Hereke sahilinde 25 Kasım 2008 tarihinde kenara vuran bavulda,
başı gövdesinden ayrılmış, kol ve bacakları kesilmiş bir kadın cesedi bulundu.
Polisin bölgede yaptığı araştırmalara ve photoshop tekniği cesedin yüz resmi
düzenlenip dağıtılmasına rağmen kimliği belirlenedi.
Yapılan tesbitlerde
birkaç aylık hamile olduğu anlaşılan, orta boylu esmer tenli ve 20 yaşlarında
olan kadının bir başka yerde öldürülüp parçalandıktan sonra bavura konulan
cesedi burada denize atılmış olabileceği gibi, açıktan tekne ile de denize
bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Aradan bu kadar süre
geçmesine rağmen kadının kimliği ile ilgili bilgiye ulaşılamazken, yerel ‘Bizim
Kocaeli Gazetesi' de bavul cinayeti kurbanı kadının kimliğini bildirene 5 bin TL
ödül vereceğini duyurdu. İlk gün yerel gazeteye 20 kadar ihbar geldiği ve
bunların incelemeye alındığı bildirildi.