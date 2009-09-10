Cinayet kurbanının kimliğini bildirene 5 bin TL

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Hereke sahilinde geçen yılın Kasım ayında başı gövdesinden ayrılarak öldürülen, vücudu da parçalara bölündükten sonra konulduğu bavul içinde bulunan 20 yaşlarındaki hamile kadının kimliği belirlenemedi.



Kocaeli'de yayınlanan yerel bir gazete, polisin photoshop tekniğiyle düzenlenmiş fotoğrafını basına dağıttığı kadının kimyiğini bildirene 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu. İzmit Körfezi'ndeki Hereke sahilinde 25 Kasım 2008 tarihinde kenara vuran bavulda, başı gövdesinden ayrılmış, kol ve bacakları kesilmiş bir kadın cesedi bulundu. Polisin bölgede yaptığı araştırmalara ve photoshop tekniği cesedin yüz resmi düzenlenip dağıtılmasına rağmen kimliği belirlenedi.



Yapılan tesbitlerde birkaç aylık hamile olduğu anlaşılan, orta boylu esmer tenli ve 20 yaşlarında olan kadının bir başka yerde öldürülüp parçalandıktan sonra bavura konulan cesedi burada denize atılmış olabileceği gibi, açıktan tekne ile de denize bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Aradan bu kadar süre geçmesine rağmen kadının kimliği ile ilgili bilgiye ulaşılamazken, yerel ‘Bizim Kocaeli Gazetesi' de bavul cinayeti kurbanı kadının kimliğini bildirene 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu. İlk gün yerel gazeteye 20 kadar ihbar geldiği ve bunların incelemeye alındığı bildirildi.





