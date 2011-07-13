-CİNAYET İHBARI MEZAR AÇTIRDI DÜZCE (A.A) - 13.07.2011 - Düzce'de 7 yıl önce trafik kazasında öldüğü bildirilen genç kızın mezarı, ''öldürülerek olaya trafik kazası görünümü verildiği'' yönündeki ihbar üzerine, savcılığın talimatıyla açıldı. Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Savcılığına, 2004'ta merkeze bağlı Düverdüzü köyünde içinde bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği bildirilen Yasemin Kahya'nın (24) ölümünün kaza olmadığı, Kahya'nın öldürüldükten sonra, otomobile konularak uçurumdan aşağıya atıldığı yönünde bir ihbar mektubu geldi. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kahya'nın Düverdüzü köyündeki mezarının açılmasına karar verdi. Düverdüzü köyü mezarlığına gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cumhuriyet savcısı gözetiminde mezarı açarak, genç kızın kemiklerini özel torbalara koyarak, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Mezarın açılmasını Kahya'nın yakınları da izledi.