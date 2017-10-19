Cinayet davasında makbuz beklenecek

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, borç-alacak yüzünden arkadaşı Barış Haydar Akgün\'ü öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur Y.A.\'nın \'Kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, kavgaya neden olan ödemenin, kimin banka hesabına yapıldığıyla ilgili makbuzun mahkemeye iletilmesi için davayı erteledi.

Olay, geçen 25 Şubat\'ta Karabağlar İlçesi\'nde meydana geldi. Reklamcı Uğur Y.A., birlikte iş yaptığı arkadaşı Barış Haydar Akgün\'le borç-alacak yüzünden tartıştı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Y.A., Akgün\'e yumruk attı, başını kamyonet kasasına vurdu. Ağır yaralanan Akgün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp adliyiye sevk edilen Uğur Y.A. tutuklandı. Uğur Y.A. hakkında \'Kasten adam öldürmek\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI MÜTAALASINI TEKRARLADI

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanık Uğur Y.A., avukatı Hüseyin Karaboğa, öldürülen Barış Haydar Akgün\'ün eşi Aslıhan Akgün ve avukatı Esra Çifci katıldı. Savcı geçen celse verdiği mütalaasını tekrarladı. Mütalaada, sanık Uğur Y.A.\'nın gece alkol aldıktan sonra Barış Haydar Akgün\'e kendinden habersiz müşterilerle irtibat kurduğu ve 700 lira borcunu ödemediği için bağırdığı, bunun ardından tartışma çıktığını belirtti. Savcı; sanığın Akgün\'ü yumruk ve tekme ile darp ettiğini, başını iş yerinin önünde duran kamyonetin demir kasasına vurduğunu ve bu olayın 5 dakika boyunca sürdüğünü söyledi. Akgün\'ün darp edildikten sonra evine gittiğini, apartman boşluğunda hareketsiz halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini vurguladı. Savcı, son duruşmada da gerekli delillerin toplandığını, soruşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

HESAPLAR İNCELENECEK

Sanık Uğur Y.A. ise şirkete borcu olanların, ortağı olan Barış Haydar Akgün\'ün eşinin hesabına para yatırdığını, birkaç hafta bu şekilde çalıştığını, bir müşterisinden alacağı 700 liralık paranın yine öldürülen kişinin eşinin hesabına yatırıldığını, ancak kendisine verilmediğini ileri sürdü. Öldürülen Barış Haydar Akgün\'ün eşi Aslıhan Akgün ise sanığın bahsettiği paranın yanlış hesaba gittiğini savunarak, buna ilişkin makbuzu mahkemeye ileteceğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Aslıhan Akgün\'ün belirttiği makbuzun mahkemeye teslim edilmesi için beklenmesine karar verip, davayı erteledi.