T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çınarcıklılar, Sur'a atanan kaymakamın ilçede kalmasını istiyor

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde Kaymakam Abdullah Çiftçi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesine atanmasına Çınarcıklılar tepki gösterdi

30 Nisan 2018 19:00

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'nın Çınarcık ilçesinde Kaymakam Abdullah Çiftçi\'nin Diyarbakır\'ın Sur ilçesine atanmasına Çınarcıklılar tepki gösterdi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı\'na gelen bir grup ilçe sakini, Yalova Milletvekili Fikri Demirel\'le görüştü, kaymakamlarının ilçeden ayrılmamasını istedi.
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, memleketi Mersin\'den AK Parti milletvekili aday adayı olmak için her iki görevinden de istifa etti. Çınarcık Kaymakam Abdullah Çiftçi, Özkan\'ın yerine Sur\'da görevlendirildi. Çiftçi\'nin ilçelerinden ayrılmasını istemeyen Çınarcık sakinleri, karara tepki gösterdi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı\'na gelen bir grup ilçe sakini, Yalova Milletvekili Fikri Demirel ve İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile görüştü. Vatandaşlar, \"Nasıl öyle bir insanı kaybedelim. Böyle bir kaymakama sahip çıkalım. Başka yerde belki kaymakam gitsin diye gelirler, biz kalsın diye geldik. Adam gibi adam. Birleştirici bir adam. Kalmasını istiyoruz\" ifadelerini kullandı.
Milletvekili Demirel ise konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu belirterek, \"Bakan Bey\'e ulaşayım dedim yurt dışında. Bakan Yardımcısıyla görüşeceğim. Bakın arkadaşlar biz de kaymakamımızdan memnunuz, gitmesini istemeyiz. Termal Kaymakamımızdan da memnunduk, gitmesini istemiyorduk ama o da geçici görevlendirmeyle Manisa Kırkağaç\'a görevlendirildi. Sur\'daki kaymakam arkadaş aday adayı olmuş AK Parti\'den. Orada bir boşluk oluştu. Abdullah Bey\'in kadrosu bizde, Çınarcık\'ta. Zannediyorum bu seçim sürecini yönetmek üzere geçici olarak gönderildi. Şu anda konuyla ilgili net bir bilgi de Bakanlıktan alamadık. Siz buraya gelmeden önce kendisine de Bakan\'la görüşeceğimi illettim. Biz de kendisinden memnunuz. Hem kaymakamlığa bakıyor hem vali yardımcılığına bakıyor. Çalışkan bir arkadaşımız. Bu tür insanlar devlette sayıları az olan insanlar ama sonuçta da devletin bir memuru. Devlet nerede uygun görürse orada onu kullanır. Biz uğraşıyoruz. Onun burada kalması noktasında elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kalmasını becerebilir miyiz bilemem. Biz de sizden farklı düşünmüyoruz\" dedi.
AK Parti İl Başkanı Öztabak da bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, \"Takdirle karşıladığımız birisi. Gidişi bizim de arzu ettiğimiz bir durum değil. Bakanımızla bunu görüşürüz ama devletin kendi tasarrufu da vardır. Biz önlem almaya çalışacağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHA YALOVAKaymakam AbdullahDiyarbakır SurAK Parti YalovaBaşkanlığıMilletvekili Fikri DemirelSur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili BilalMersin AK PartiSurBaşkanı Yusuf ZiyaVatandaşlarBöyle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24