Çınar saldırısında şehit olan 4 yaşındaki İrem adına yapılan parkı annesi açtı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde polis lojmanlarına düzenlenen saldırıda babası ile birlikte şehit olan 4 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftci adına Elazığ’ın Akçakiraz beldesinde çocuk Oyun parkı yapıldı. Parkın açılışını protokol üyeleri ile birlikte İrem’in annesi yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre,parkın açılış törenine Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek, Millieğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, Hatay’dan gelen şehit polis memuru Mehmet Şenol’un eşi, polis lojmanlarına düzenlenen saldırıda babası ile birlikte şehit olan 4 yaşındaki Mevlüde İrem’in annesi İpek Çiftci, dayısı Gültekin Çiftci, yakınları ve belde halkı katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan ve kendilerini unutmayanlara teşekkür eden şehidin dayısı Gültekin Çiftci, “Bizlerin birlik ve beraberliğini bozamayacaklar. Biz Kürt, Türk,Alevi, Sünni, Çerkez hepimiz kardeşiz. Bizim Mevlüde İremimiz gitti ama burada yüzlerce İremimiz burada oynayacak” dedi.

Konuşmakta zorlanan acılı anne İpek Çiftci ise, kızı adına böyle bir park yaptıkları için mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti. İpek Çiftci, tören sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehitlere bu vatanın çok şey borçlu olduğunu dile getiren İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek ise, anlamlı bir çalışma ile şehit olan İrem’in isminin yaşayacağını söyledi.

Kendileri için bugünün anlamlı bir gün olduğunu belirten Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, “Bundan bir süre önce Türkiye’nin en küçük şehidi Mevlüde İrem Çiftçi Oyun Parkı’nın çalışmasını başlattık ve bitirdik. Hem gururluyuz, hem hüzünlü ve kederliyiz. Amacımız onların hüzünlerini biraz azaltmak. 4 yaşındaki İremimiz belki çocuk oyun parklarında oynayamadı ama İremler onun adına yapılan parkta oynasın istedik” diye konuştu.

Bir taraflarının buruk ve üzüntülü olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, şunları kaydetti:

“Bir tarafımızda ise hem aile adına hem yakınları adına şehit ailesi olmanın gururunu taşıyan bir dik duruş var. Biz bu topraklarda bugün yaşıyorsak eğer, yüzyıllardır canını feda ederek şehit olanların sayesinde yaşıyoruz.”

Konuşmaların ardından İrem’in annesi İpek Çiftci ile birlikte protokol üyeleri parkın açılışını yaptı. Çocuk parkını gezen anne Çiftçi, duygusal anlar yaşadı.