Çınar Koleji’nde türban ısrarı sürüyor

Başakşehir’deki Çınar Koleji’ndeki ‘türban’ tablosu değişmedi. Türbanlı öğrenciler için Nisan 2008’de açılan soruşturma hâlâ sonuçlanmadı.



Başakşehir’deki Çınar Koleji’ne bazı öğrenciler okula kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak türbanla girip çıkmaya devam ediyor. Aynı görüntüler nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı soruşturmanın sonuçlanmamış olması dikkat çekiyor.

Başakşehir 4. Etap’taki Çınar Koleji, 1995’te eğitim öğretim hayatına başladı. Anaokulu, ilköğretim ve biri Anadolu lisesi statüsünde olmak üzere Çınar ve Akçınar liselerini bünyesinde barındıran kolej, 1341 öğrenci mevcuduna ulaştı. Kolej, geçtiğimiz nisan ayında öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak okula girip çıkması üzerine gündeme geldi.

Milliyet’te yayımlanan haberin ardından 7 Nisan’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okul bahçesindeki çok sayıda türbanlı öğrenciyi gösteren fotoğrafın ardından soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Teftiş Kurulu İnceleme Soruşturma Değerlendirme Bölümü’ne talimat vererek okuldaki durumun incelenmesini istedi.

Fakat aradan 8 ay geçmesine rağmen müdürlüğe soruşturma sonucu ulaştırılmadı. Halen soruşturulan okula perşembe günü yeniden gittiğimizde geçen eğitim ve öğretim yılındaki görüntülerin değişmediğini gördük.

Saat 15.30’da çıkış zilinin çalmasının ardından çok sayıda türbanlı kız öğrencinin kolejden çıkması dikkat çekti.



Müdahale edilmedi



Öğrencilerle birlikte binadan ayrılan öğretmen ve yöneticiler de kılık kıyafet yönetmeliğine uymayan bu görüntülere müdahale etmedi.

Nisandaki haberin ardından Çınar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Baran, öğrencilerin sınıflara türbanla girmediğini ve lavabolarda başlarını açtıklarını öne sürmüştü.



Yönetmelik ne diyor?



Yönetmeliğe göre, lise ve dengi okullarda kız öğrenciler için şu düzenlemeler geçerli: “Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir forma giyerler. Bu forma içine, mevsimine göre formayla uyum sağlayacak şekilde, kapalı yakalı uzun veya yarım kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye, iğne ve bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.”