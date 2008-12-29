Çınar Koleji’nde türban ısrarı sürüyor

Başakşehir’deki Çınar
Koleji’ndeki ‘türban’ tablosu değişmedi. Türbanlı öğrenciler için Nisan
2008’de açılan soruşturma hâlâ sonuçlanmadı.
Başakşehir’deki Çınar
Koleji’ne bazı öğrenciler okula kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı
olarak türbanla girip çıkmaya devam ediyor. Aynı görüntüler nedeniyle
geçtiğimiz nisan ayında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
başlattığı soruşturmanın sonuçlanmamış olması dikkat çekiyor.
Başakşehir 4. Etap’taki Çınar Koleji, 1995’te eğitim öğretim hayatına
başladı. Anaokulu, ilköğretim ve biri Anadolu lisesi statüsünde olmak
üzere Çınar ve Akçınar liselerini bünyesinde barındıran kolej, 1341
öğrenci mevcuduna ulaştı. Kolej, geçtiğimiz nisan ayında öğrencilerin
kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak okula girip çıkması üzerine
gündeme geldi.
Milliyet’te yayımlanan haberin ardından 7 Nisan’da İl Milli Eğitim
Müdürlüğü harekete geçti. Okul bahçesindeki çok sayıda türbanlı
öğrenciyi gösteren fotoğrafın ardından soruşturma başlatan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü, İl Teftiş Kurulu İnceleme Soruşturma Değerlendirme
Bölümü’ne talimat vererek okuldaki durumun incelenmesini istedi.
Fakat aradan 8 ay geçmesine rağmen müdürlüğe soruşturma sonucu
ulaştırılmadı. Halen soruşturulan okula perşembe günü yeniden
gittiğimizde geçen eğitim ve öğretim yılındaki görüntülerin
değişmediğini gördük.
Saat 15.30’da çıkış zilinin çalmasının ardından çok sayıda türbanlı kız öğrencinin kolejden çıkması dikkat çekti.
Müdahale edilmedi
Öğrencilerle birlikte binadan ayrılan öğretmen ve yöneticiler de kılık
kıyafet yönetmeliğine uymayan bu görüntülere müdahale etmedi.
Nisandaki haberin ardından Çınar Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet
Baran, öğrencilerin sınıflara türbanla girmediğini ve lavabolarda
başlarını açtıklarını öne sürmüştü.
Yönetmelik ne diyor?
Yönetmeliğe göre, lise ve dengi okullarda kız öğrenciler için şu
düzenlemeler geçerli: “Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli
etmeyecek şekilde, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir
forma giyerler. Bu forma içine, mevsimine göre formayla uyum sağlayacak
şekilde, kapalı yakalı uzun veya yarım kollu bluz veya kazak giyerler.
Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup uzun olması
halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj yapılmaz, kaşlar
alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye, iğne ve
bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.”