Çin 'zorla kürtaj' için özür diledi

Çin, ikinci çocuğuna hamile olduğu için zorla kürtaj yaptırılan 27 yaşındaki kadından özür diledi. Ancak insan hakları örgütleri, görüntüleri dünyayı şoke eden kürtaj operasyonunun ardından Çin’in tek çocuk politikasının istismarıyla mücadelede ciddi olmadığını savunuyor.



Bir çocuk annesi olan 27 yaşındaki Feng Jianmei, Perşembe günü Şaansi eyaletinde yetkililer tarafından zorla alıkoyularak bir hastanede kürtaj ameliyayına alındı. 7 aylı hamile olan kadının bebeği, rahminden alındı ve bebek 36 saat içinde öldü. Anne karnından alınan bebeğin ameliyatın ardından Jianmei’in yanına konmuş bedeninin gösteren fotoğraf, insan hakları örgütleri tarafından çok büyük tepki gördü.

Çin’in devlet haber ajansı Xinhua, yaşanan korkunç olayın ardından yetkililerin özür dilediğini belirtti. Ancak Çin İnsan Hakları Savunucuları (CHRD), dün yaptığı açıklamada, yetkililerin özür dilemesinin “sadece rol gereği” olduğunu savundu.



'Rol gereği özür dilediler'



CHRD, Feng’in hastane yatağında karnından zorla alınan bebeğiyle çekilen fotoğrafının basına düşmesinin ardından, yetkililerin kamuoyunda tepki doğmaması için özür dilediğini belirtti. İnsan hakları savunucuları, Feng’in 2007’de bir bebek sahibi olmasından dolayı üç yetkili tarafından zorla hastaneye götürüldüğünü, kendisine iğne yapılarak düşük yapmaya zorlandığını belirtti. Anne karnından alınan bebeğin, 36 saat sonra öldüğünün rapor edildiği ifade edildi.

Çin ve dünya basınına konu olan korkunç kürtaj haberinin ardından, Şaansi eyaleti yetkilileri, olay hakkında soruşturma başlattı. Yerel basın, aile planlaması yetkililerinin son iki yıldır hedeflenen doğum oranını sağlayamadıkları ve bu yüzden aşırı önlemlere kaçtıklarını öne sürdü.

Olayın yaşandığı Ankang kenti valiliği Feng’den özür dilerken, kürtajda rol oynadığı belirlenen iki aile planlama yetkilisi ve bir bölge yetkilisi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Tek çocuk politikasının istismarı üzerinde araştırmalar yapan CHRD üyesi Wang Songlian, yetkililerin halkın tepkisini yatıştırmak için geçici girişimlerde bulunduğunu ifade etti ve “Yapılması gereken şey sorumlulurı Çin adaletinin karşısına çıkarmak ve cezalandırmak” dedi. Wang, “çok fazla yasa dışı ve zorla kürtaj yapıldığını, sorumluların hiçbir zaman cezalandırılmadığını” söyledi.



'Karımı zorla götürdüler'



Xinhua, kürtaj için çok geç kalınmasına rağmen, Feng’in kürtaj yapılmasına izin verdiğini öne sürdü. Feng’in, yasalar gereği ikinci bir çocuk doğurmak için devlete ödenmesi gereken 40 bin yuana sahip olmadığı ve yetkililere karşı çıkmadığı iddia edildi. Ancak Feng’in kocası Deng Jiyuan, yerel basına, “çok sayıda yetkilinin evlerine geldiğini ve eşini zorla hastaneye götürdüklerini” söyledi.

Yetkililer, 1980’lerden beri uygulanan tek çocuk politikasının bugüne kadar 400 milyon doğumun önüne geçtiğini belirtti. Uzmanlar ise şehirlere göç ve gelir düzeyinin artmasıyla zaten nüfus artışının bugüne dek dengelenmiş olacağını savundu.

Uluslararası Af Örgütü’nün Çin üyelerinden Corinna-Barbara Francis, CHRD’nin 2010 yılında hazırladığı rapora göre tek çocuk politikasında baskı ve şiddet uygulandığına dikkat çekerken, “Bu duruma maruz kalan kadınlar için çok zor bir durum. Bu olaylar yaşansa da çok azının kamuoyuna yansıdığını düşünüyoruz” dedi.