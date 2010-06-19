T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin, yuanı daha esnek hale getiriyor

Çin, para birimi yuanı daha esnek hale getirecek.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Çin, para birimi yuanı daha esnek hale getirecek.


Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son ekonomik gelişmeler ışığında, Çin'in ödemeler dengesinin durumu göz önünde bulundurulduğunda, bankanın döviz kuru rejiminin geliştirilmesine ve yuanın döviz kurunun esnekliğinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.


Küresel ekonominin aşama aşama toparlandığı ifade edilen açıklamada, Çin ekonomisindeki düzelmenin, artan ekonomik istikrarla birlikte daha kararlı hale geldiği kaydedildi.


Çin'in dış ticaretinin daha dengeli hale geldiğine işaret edilen açıklamada, cari fazlanın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının 2010 yılının başından bu yana gerilediği ifade edildi.


Çin, uzun zamandır özellikle ABD'nin ihracat pazarlarında rekabet edebilmek için yuanın değerlenmesine izin verilmesi konusundaki baskısı altında bulunuyordu.


Hükümet ve Merkez Bankası, Çinli üreticilere yardımcı olmak amacıyla 2008 yılının sonundan itibaren yuanın değerini, ABD Dolarının karşısında dondurmuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24