Çin, yuanı daha esnek hale getiriyor

T24 - Çin, para birimi yuanı daha esnek hale getirecek.





Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, son ekonomik gelişmeler ışığında, Çin'in ödemeler dengesinin durumu göz önünde bulundurulduğunda, bankanın döviz kuru rejiminin geliştirilmesine ve yuanın döviz kurunun esnekliğinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.





Küresel ekonominin aşama aşama toparlandığı ifade edilen açıklamada, Çin ekonomisindeki düzelmenin, artan ekonomik istikrarla birlikte daha kararlı hale geldiği kaydedildi.





Çin'in dış ticaretinin daha dengeli hale geldiğine işaret edilen açıklamada, cari fazlanın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının 2010 yılının başından bu yana gerilediği ifade edildi.





Çin, uzun zamandır özellikle ABD'nin ihracat pazarlarında rekabet edebilmek için yuanın değerlenmesine izin verilmesi konusundaki baskısı altında bulunuyordu.





Hükümet ve Merkez Bankası, Çinli üreticilere yardımcı olmak amacıyla 2008 yılının sonundan itibaren yuanın değerini, ABD Dolarının karşısında dondurmuştu.





