Çin yönetiminden Alibaba şirketine rekor ceza!

Çin yönetimi tarafından kızağa çekilen Jack Ma'nın sahibi olduğu Alibaba şirketine 2,8 milyar dolarlık ceza kesildi. Rekabet soruşturması kapsamında kesilen ceza, bu alanda Çin'de verilen en yüksek ceza oldu.

Bloomberg'de yer alan habere göre; rekabet soruşturması kapsamında verilen cezanın gerekçesinde, Alibaba’nın piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtildi.

Söz konusu 2,8 milyar dolarlık ceza, Alibaba’nın 2019’da Çin’de elde ettiği cironun yaklaşık yüzde 4’üne denk.

Alibaba’nın patronu Jack Ma’nın 24 Ekim 2020 tarihinde finansal kurumları eleştirdiği konuşması sonrasında yönetimle ilişkileri gerilmişti.

Daha önce Çin’de en yüksek rekabet soruşturması cezası, ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm’a 2015 yılında kesilen yaklaşık 1 milyar dolarlık ceza olmuştu.

Borsaya girişi de engellenmişti

Çin yönetimi 4 Kasım'da Ant Group'un 37 milyar dolar değerindeki halka arzını askıya alarak milyarder Jack Ma tarafından kurulan finansal teknoloji şirketinin sadece birkaç gün kala borsaya girişini engellemişti.