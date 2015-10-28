Çin yolcusu Merkel'e insan hakları çağrısı



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki günlük Çin gezisi bugün başlıyor. Merkel'e Çin gezisinden önce ortak bir mektup yazan Alman Federal Barosu ve Alman Avukatlar Birliği üyeleri, Merkel'den Çin'de gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Mektupta, Çinli avukatların cezalandırılmasının evrensel insan hakları ile bağdaşmadığı belirtildi. Çin'de temmuz ayında geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş, onlarca insan hakları avukatı, hukuk bürosu çalışanı ve aktivist gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların bir kısmı daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yargı bağımsızlığı

Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, Çin'de 28 avukat ya tutuklu, ya ev hapsinde ya da kayıp. Alman Avukatlar Birliği Başkanı Ulrich Schellenberg, "Savunma makamının bağımsız olması ve yargının işlerliği her devlet, toplum ve ekonomi için çok gerekli ve önemlidir" dedi.

Çeşitli Tibet eylem grupları, Uygur Dünya Kongresi ve Uluslararası Af Örgütü de Merkel'e bir mektup yazarak Çin'de açık bir şekilde insan haklarına bağlı kalınması çağrısı yapmasını istedi. Çin'in yeni güvenlik yasalarının "daha fazla hukuki güvensizliği" yol açtığı belirtilen mektupta, artık daha fazla alanın uluslararası güvenliğe tehdit olarak görüldüğü belirtildi.