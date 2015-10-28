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Dünya
Deutsche Welle

Çin yolcusu Merkel'e insan hakları çağrısı

İnsan hakları aktivistleri ve avukatlar, Çin'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'e insan hakları ihlallerini gündeme getirmesi çağrısı yaptı.

28 Ekim 2015 14:00


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iki günlük Çin gezisi bugün başlıyor. Merkel'e Çin gezisinden önce ortak bir mektup yazan Alman Federal Barosu ve Alman Avukatlar Birliği üyeleri, Merkel'den Çin'de gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılması için girişimde bulunmasını istedi.

Mektupta, Çinli avukatların cezalandırılmasının evrensel insan hakları ile bağdaşmadığı belirtildi. Çin'de temmuz ayında geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş, onlarca insan hakları avukatı, hukuk bürosu çalışanı ve aktivist gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların bir kısmı daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yargı bağımsızlığı

Uluslararası Af Örgütü'nün verdiği bilgilere göre, Çin'de 28 avukat ya tutuklu, ya ev hapsinde ya da kayıp. Alman Avukatlar Birliği Başkanı Ulrich Schellenberg, "Savunma makamının bağımsız olması ve yargının işlerliği her devlet, toplum ve ekonomi için çok gerekli ve önemlidir" dedi.

Çeşitli Tibet eylem grupları, Uygur Dünya Kongresi ve Uluslararası Af Örgütü de Merkel'e bir mektup yazarak Çin'de açık bir şekilde insan haklarına bağlı kalınması çağrısı yapmasını istedi. Çin'in yeni güvenlik yasalarının "daha fazla hukuki güvensizliği" yol açtığı belirtilen mektupta, artık daha fazla alanın uluslararası güvenliğe tehdit olarak görüldüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya Başbakanı Angela MerkelBaşbakanı Angela MerkelAlman Federal BarosuAlman Avukatlar BirliğiMerkelUluslararasıAvukatlar Birliği Başkanı Ulrich SchellenbergTibetUygur Dünya KongresiDeutsche Welle Türkçe dpa/BÖ/HS

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