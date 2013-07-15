T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin, yılın ilk yarısında yüzde 7,6 büyüdü

Çin'de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), yılın ilk yarısında yüzde 7,6 büyüterek 4 tirilyon ABD dolarına ulaştı.

15 Temmuz 2013 13:58

Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) yılın ilk yarısında yüzde 7,6 büyüyerek 24,8 trilyon yuana (yaklaşık 4 trilyon ABD doları) ulaştı.
 
Çin Ulusal İstatistik İdaresi, GSYİH'in ikinci çeyrekte yüzde 7,5'e gerilediğini açıkladı.
 
Çin'in ilk yarıda yüzde 7,6 büyümesi piyasa beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisi 1999'dan bu yana geçen yıl ilk kez yüzde 7,8 büyüyerek yavaşlama eğilimine girmişti.
 
Diğer yandan yılın ilk yarısında sanayi üretimi yüzde 9,3 artarken, sabit varlık yatırımlarının yüzde 20,1 seviyesinde kaldığı açıklandı.
 
Ekonomisini iç tüketime yönlendiren ülkede perakende satışların da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak, 11,08 trilyon yuana (yaklaşık 1,8 trilyon ABD doları) yükseldiği belirtildi.

ETİKETLER

çinuzakdoğuekonomiyuangayri safi hasılabüyüme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24