Çin, yılın ilk yarısında yüzde 7,6 büyüdü

Çin'in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) yılın ilk yarısında yüzde 7,6 büyüyerek 24,8 trilyon yuana (yaklaşık 4 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, GSYİH'in ikinci çeyrekte yüzde 7,5'e gerilediğini açıkladı.

Çin'in ilk yarıda yüzde 7,6 büyümesi piyasa beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisi 1999'dan bu yana geçen yıl ilk kez yüzde 7,8 büyüyerek yavaşlama eğilimine girmişti.

Diğer yandan yılın ilk yarısında sanayi üretimi yüzde 9,3 artarken, sabit varlık yatırımlarının yüzde 20,1 seviyesinde kaldığı açıklandı.

Ekonomisini iç tüketime yönlendiren ülkede perakende satışların da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak, 11,08 trilyon yuana (yaklaşık 1,8 trilyon ABD doları) yükseldiği belirtildi.