Çin yatırım yapıyor diğerleri bakıyor!

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından yayınlanan 2009 Rekabet Gücü Yıllığı verilerinden derlenen bilgilere göre, sabit sermaye yatırımlarının milli gelire oranında Çin, açık ara dünyanın bir numarası!



Bu ülke, milli gelirinin yaklaşık yarısı (yüzde 42.2’si) kadar yatırım yapıyor. İncelemeye alınan 57 ülkenin, Çin hariç 56’sının yatırımlarının milli gelirlerine oranları arasında bir iki puanlık farklılıklar görülüyor. Ancak listenin bir numarası Çin’le, ikinci sıradaki Hindistan arasında 7 puanlık fark dikkati çekiyor.



Doğu Avrupa atakta



Türkiye 57 ülke arasında en az yatırım yapan ülkeler arasında. 2008 yılında Türkiye, sabit sermaye yatırımlarının milli gelire oranında yüzde 20.3 ile 57 ülke arasında ancak 45’inci sırada yer alıyor. Tablo, Doğu Avrupa ülkeleri Bulgaristan ve Romanya’nın da büyük bir yatırım atağı içinde olduklarını gösterdi. Bu iki ülke milli gelirlerinin yüzde 33.3’ü kadar yatırım yapıyorlar.

57 ülkenin yer aldığı listede ABD yüzde 17.8, İngiltere yüzde 16.6. Filipinler de yüzde 15 ile son sıralarda yer aldı. Yatırımlarda Kazakistan’da yüzde 17.24, Brezilya’da 15.30, Hindistan’da yüzde 14.66, Singapur’da da yüzde 13.66 oranında artış görülürken, Rusya’nın sabit sermaye yatırımları yüzde 13.30, Katar’ın da yüzde 12.08 oranında arttı.







Türkiye 57 ülke içinde 45’inci sırada (Sabit sermaye yatırımları)



Sıra Ülke (GSYH’nin yüzdesi)

1 Çin 42.2

2 Hindistan 35.6

3 Bulgaristan 33.3

4 Romanya 33.3

5 Ürdün 32.7

6 Slovenya 31.0

7 Katar 30.2

8 İspanya 29.4

9 Kore 29.3

10 Avustralya 28.7

45 Türkiye 20.3