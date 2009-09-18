Çin yasa dışı müzik indirmede lider

İnternetten en çok yasadışı olarak müzik parçası indirenlerin Çinli internet kullanıcıları olduğu ve bunların yüzde 78'inin internetten yasadışı olarak müzik parçası indirdikleri bildirildi.

Ipsos araştırma kuruluşuna göre, Rus internet kullanıcılarının yüzde 68'i, Hint internet kullanıcılarının yüzde 48'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki internet kullanıcılarının yüzde 42'si ve Brezilyalı internet kullanıcılarının yüzde 42'si yaşadışı olarak müzik parçası indiriyor.

Kuruluşun 12 ülkedeki 6 bin 500 internet kullanıcısı arasında yaptığı araştırmada, ortalama yasadışı müzik parçası indirilme oranı yüzde 44 olarak belirlendi.

Kuruluşun açıklamasında, “İnternetten yasadışı yollarla müzik parçası inderen kullanıcıların, yasalara saygı gösteren kullanıcılara oranla, yasal sitelerden ödeme yaparak daha çok müzik parçası indirmelerinin ve onlardan daha fazla orijinal CD satın almalarının ilginç olduğu” kaydedildi.

Açıklamada, “Yasadışı müzik parçası indirilmesinin, kimilerinin müzik dinlemek için heveslenmesini sağladığı görülüyor” denildi.