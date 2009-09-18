T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin yasa dışı müzik indirmede lider

İnternetten en çok yasadışı olarak müzik parçası indirenlerin Çinli internet kullanıcıları olduğu bildirildi.

18 Eylül 2009 03:00

İnternetten en çok yasadışı olarak müzik parçası indirenlerin Çinli internet kullanıcıları olduğu ve bunların yüzde 78'inin internetten yasadışı olarak müzik parçası indirdikleri bildirildi.

Ipsos araştırma kuruluşuna göre, Rus internet kullanıcılarının yüzde 68'i, Hint internet kullanıcılarının yüzde 48'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki internet kullanıcılarının yüzde 42'si ve Brezilyalı internet kullanıcılarının yüzde 42'si yaşadışı olarak müzik parçası indiriyor.

Kuruluşun 12 ülkedeki 6 bin 500 internet kullanıcısı arasında yaptığı araştırmada, ortalama yasadışı müzik parçası indirilme oranı yüzde 44 olarak belirlendi.

Kuruluşun açıklamasında, “İnternetten yasadışı yollarla müzik parçası inderen kullanıcıların, yasalara saygı gösteren kullanıcılara oranla, yasal sitelerden ödeme yaparak daha çok müzik parçası indirmelerinin ve onlardan daha fazla orijinal CD satın almalarının ilginç olduğu” kaydedildi.

Açıklamada, “Yasadışı müzik parçası indirilmesinin, kimilerinin müzik dinlemek için heveslenmesini sağladığı görülüyor” denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24