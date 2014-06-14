Çin: Irak'a yardıma hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Irak'ın bir an evvel istikrara kavuşmasını umut ettiklerini ve hükümetin iç güvenliği sağlama çabalarını destekleyerek yardıma hazır olduğunu kaydetti.

DHA’da Sadi Kaymaz imzalı habere göre Çin, Irak hükümetinden ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliğini temin etmesini istediklerini belirtti.

Günlük olağan basın toplantısında konuşan Sözcü Hua, durumu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Çin, uzun süredir Irak'a büyük miktarda çeşitli yardımlar yaptı ve bundan sonra da elinden gelen yardımı yapmaya hazır" dedi.,

Hua Chunying, Irak hükümetinden ülkedeki Çin vatandaşlarının güvenliğini temin etmesini istediklerini de belirtti.

Çin'in devlet petrol şirketi CNPC, Irak'ın güney ve güneydoğusunda üç büyük proje yürütüyor.

KONSOLOSLUK BASKININI KINAMIŞTI

Hua Chunying, dünkü basın toplantısında Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskını güçlü biçimde kınadıklarını söyleyerek, rehinelerin koşulsuz biçimde derhal serbest bırakılmasını beklediklerini söylemişti.