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Dünya

ÇİN VE YUNANİSTAN'A DAVET YOK ANKARA (A.A)

22 Aralık 2010 22:12

-ÇİN VE YUNANİSTAN'A DAVET YOK ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Türk Hava Kuvvetleri, ''13-24 Haziran 2011'de yapılacak olan Anadolu Kartalı tatbikatına, Çin Halk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın davet edilmediğini bildirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''13-24 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak uluslararası katılımlı Anadolu Kartalı tatbikatına Çin Halk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da davet edildiği'' yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. Söz konusu ülkelerin, Hava Kuvvetleri'nin 100'üncü yıl faaliyetleri kapsamında İstanbul'da 1-3 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanları Toplantısı ile Dünya Hava Kuvvetleri Konferansına, 4-5 Haziran 2011 tarihlerinde ise Uluslararası Hava Gösterilerine katılmaya davet edildiği belirtilen açıklamada, Çin ve Yunanistan'ın 2011 yılında yapılacak Anadolu Kartalı katılım davet listesinde bulunmadığı bildirildi.

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