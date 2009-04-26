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Ekonomi

Çin ve Tayvan ekonomik işbirliğine adım attı

26 Nisan 2009 23:24

Çin ve Tayvan arasında ticaret anlaşması yapılması ve ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik bir pakt imzalanmasına hazırlık konularında görüşmelere başlandı.

Çin ile ilişkileri normalleştirmek ve Pekin yönetimi ile ticari bariyerlerin azaltılması konusunda bir anlaşma yapmak isteyen Tayvan Devlet Başkanı Ma Ying-jeou yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın ülkesinin rekabetçi konumunu korumasına yardımcı olacağını bildirdi.

İki ülke arasında Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanması konusunda görüşmelere Çin Nanjing kentinde dün başlandı.

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